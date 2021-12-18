УНИКС, ЦСКА и "Зенит" добились побед в Евролиге

Все три российских клуба, участвующих в баскетбольной Евролиге, в пятницу, 17 декабря, добились побед.

ЦСКА в гостях встречался с немецкой "Альбой". В первой половине армейцы сумели оторваться в счете, но на большой перерыв команды ушли с ничейным счетом. Лишь в самом конце москвичи сумели вырвать победу - 93:90. В составе ЦСКА самым результативным стал Йоханнес Фойгтман, набравший 16 очков.

Казанский УНИКС одержал третью подряд победу в турнире, разобравшись дома с литовским "Жальгирисом" - 66:53. В очередной раз результативный матч провел один из лидеров российского клуба Марио Хезонья, набравший 20 очков.

"Зенит" на выезде встречался с "Монако". Клуб из Санкт-Петербурга большую часть времени владел инициативой и заслуженно выиграл - 85:74. 20 очков у победителей на счету Джордана Лойда.