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16.12.2021 19:33
Рубрика: Спорт

Началось голосование по составам команд на "Матч Звезд" Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Баскетбольная Единая лига, в чемпионате которой участвуют клубы из России, Беларуси, Польши, Казахстана и Эстонии, открыла голосование болельщиков по определению кандидатов в составы команд на традиционный, уже шестой по счету "Матч Всех Звезд".
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Гала-матч снова пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды Мира" и состоится 20 февраля на столичной "ВТБ-Арене" в Петровском парке, то есть в непосредственной близости от станции метро "Динамо". Кстати, билеты уже в продаже и их стоимость колеблется от вполне демократичных для зрелища такого уровня 700 рублей до 8000 рублей для желающих занять место в так называемом "VIP-пространстве".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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На первом этапе голосования по определению расширенного списка кандидатов в составы свой выбор в социальной сети "Вконтакте" делают болельщики. Созданы (за некоторыми специфическими исключениями) по две отдельные директории для каждой из дюжины команд - россияне и легионеры.

По уже апробированному не раз регламенту "выборной" части "Матчей Звезд", по результатам интерактивного опроса любителей баскетбола определяются по три лучших россиянина и легионера от каждой из восьми наших команд, и по три игрока от четырех зарубежных клубов. Но здесь есть нюансы. Например, в БК "Нижний Новгород", возглавляемом наставником сборной России сербом Зораном Лукичем, всего два легионера. Поэтому серб Никола Йованович и латвиец Ролан Фрейманис попадают в расширенный кандидатский список автоматически. То же самое касается россиян из зарубежных клубов, для которых в анкетах для голосования выделенного раздела нет. Таких игроков совсем немного: Марк Тихоненко из казахстанской "Астаны" и Артем Кузьмин ("Цмоки-Минск", Беларусь). Получается, что число кандидатов в итоге будет следующее: 61 спортсмен.

Голосование болельщиков продлится до 14 января 2022 года. На следующий день и до 24 января - более конкретный выбор за представителями средств массовой информации, активно освещающих события в Единой лиге. Среди них - и сотрудники отдела спорта "Российской газеты". Журналисты определят практически окончательные составы команд. За Единой лигой еще останется право распределения "уайлд кард" (специальных приглашений), которым руководство турнира может либо воспользоваться, либо нет.

Комментарий

Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги ВТБ, трехкратная чемпионка Европы, дважды призер Олимпиад:

- Единая Лига продолжает планомерно готовиться к VI "Матчу Звезд". Мы запустили голосование болельщиков, которое продлится ровно месяц. Сезон в Лиге получается очень интересным и непредсказуемым, ведь немногие перед его началом могли предположить, что лидером чемпионата будет УНИКС, а на втором месте расположится саратовский "Автодор". При этом в турнирной таблице большая плотность результатов, расстановка команд может поменяться после любого игрового дня. В Лиге сейчас много ярких новичков и настоящих европейских звезд. Уверена, они будут рады стать частью нашего ежегодного баскетбольного праздника, на котором соберутся лучшие из лучших.

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