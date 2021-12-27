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27.12.2021 02:02
Рубрика: Спорт

Баскетболистки Курска взяли престижный трофей на своем паркете

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Девушки из курского "Динамо" в пятый раз стали обладательницами Кубка страны, разыгрываемого под эгидой Российской федерации баскетбола(РФБ) принципиально без участия в турнире зарубежных легионеров. В финале "бело-голубые" на своем паркете победили сыктывкарскую "Нику" со счетом 65:61.

Команду из столицы Республики Коми, руководимую бывшим наставником национальной дружины Александром Васиным, в последнее время преследуют травмы ведущих игроков. Почти целый месяц не выходила на площадку один из лидеров сборной Раиса Мусина, но к финалу она наконец-то покинула лазарет. И все равно, "Нике" пришлось выступить фактически вшестером. Седьмая в заявке на матч Дарья Просолупова провела на паркете лишь четыре с половиной минуты. Мусина и Варвара Псарева играли почти без замен, а Марина Голдырева и вовсе не получила передышки.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Тем не менее гостьи, которым противостояли серебряные призеры Олимпиады по баскетболу 3х3 сестры Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик, американка с нашим паспортом Эпифания Принц и другие, навязали "Динамо" серьезную борьбу. В середине заключительной четверти после очередного попадания Мусиной "Ника" сравняла счет - 53:53. а вскоре Валентина Кожухарь даже вывела северянок вперед. Но концовка все же осталась за курянками. В заключительном отрезке результативно действовали Ольга Фролкина и Аделина Абайбурова.

Редкий случай, когда титул самого ценного игрока (MVP) турнира достался не баскетболистке из команды-победительницы. Этот приз вручили Мусиной, сделавшей в финале шикарный "дабл-дабл" - 18 очков и 17 подборов. В активе Голдыревой 20 очков, в составе "Динамо" отличилась Ольга Фролкина (16).

Параллельно в матче за третье место подмосковная "Спарта энд К" в Ростове-на-Дону победила местный "Пересвет-ЮФУ" - 69:60. РФБ быстро определила не только MVP, но и символическую пятерку турнира: разыгрывающая Марина Голдырева ("Ника"), атакующий защитник Юлия Козик, форварды Ольга Фролкина (обе - "Динамо" К) и Дарья Игнатова ("Спарта энд К"), центровая Варвара Псарева ("Ника").

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