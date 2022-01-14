Премьер Австралии поддержал решение аннулировать визу теннисиста Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение миграционных властей страны, которые вновь аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича.

"Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до пандемии и продолжает служить этому сейчас", - заявил руководитель страны, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Моррисон добавил, что решение аннулировать визу теннисиста было продиктовано интересами общества.

В начале года австралийские пограничники задержали Джоковича, который не предоставил документы об освобождении от вакцинации от коронавируса. Его виза была аннулирована. Позже теннисист оспорил это решение через суд, однако власти вновь аннулировали его визу.