Теннисисты узнали соперников в первом круге Australian Open

В Мельбурне прошла жеребьевка пар первого круга (1/64 финала) Открытого чемпионата Австралии по теннису, матчи основной сетки которого стартуют 17 января.

Вторая ракетка мира, прошлогодний финалист Australian Open Даниил Медведев сыграет с Генри Лааксоненом (Швейцария). Остальные пары мужского турнира с участием россиян: Андрей Рублев - Джанлука Маджер (Италия), Аслан Карацев - Хауме Мунар (Испания), Карен Хачанов - Денис Кудла (США). Джокович узнал соперника на Открытом чемпионате Австралии В женском турнире Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Варвара Грачева сразятся с победителями квалификации. Другие пары: Анастасия Потапова - Камила Джорджи (Италия), Екатерина Александрова - Бернарда Пера (США), Вероника Кудерметова - Клер Лю (США), Вера Звонарева - Элизе Мертенс (Бельгия), Анастасия Павлюченкова - Анна Бондар (Венгрия).