ATP выступила с заявлением в связи с депортацией Джоковича из Австралии

"Это решение нужно уважать, оно ставит точку в череде очень грустных событий. Требуется больше времени, чтобы собрать все факты и сделать выводы. Несмотря на случившееся, Новак - один из величайших чемпионов, и его отсутствие на Australian Open является потерей.

Мы понимаем, насколько насыщенными были для Джоковича последние дни и как он хотел защитить титул. Желаем ему всего хорошего и ждем скорейшего возвращения на корт. Мы продолжаем настоятельно рекомендовать всем игрокам прививаться", - говорится в заявлении ATP.

Джокович прилетел в Австралию 5 января, но на следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку властей не убедили причины медицинского отвода серба от прививки от коронавируса. Спустя четыре дня по решению суда Новак был освобожден от изолятора, однако в пятницу министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу Джоковича "в общественных интересах".