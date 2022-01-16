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16.01.2022 13:46
Рубрика: Спорт

ATP выступила с заявлением в связи с депортацией Джоковича из Австралии

Текст: Артур Нанян
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) считает очень грустной все события, связанные со скандальной историей вокруг Новака Джоковича. Чуть ранее федеральный суд Австралии принял решение депортировать серба после аннулирования его визы.

"Это решение нужно уважать, оно ставит точку в череде очень грустных событий. Требуется больше времени, чтобы собрать все факты и сделать выводы. Несмотря на случившееся, Новак - один из величайших чемпионов, и его отсутствие на Australian Open является потерей.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Джокович прокомментировал решение о депортации из Австралии

Мы понимаем, насколько насыщенными были для Джоковича последние дни и как он хотел защитить титул. Желаем ему всего хорошего и ждем скорейшего возвращения на корт. Мы продолжаем настоятельно рекомендовать всем игрокам прививаться", - говорится в заявлении ATP.

Джокович прилетел в Австралию 5 января, но на следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку властей не убедили причины медицинского отвода серба от прививки от коронавируса. Спустя четыре дня по решению суда Новак был освобожден от изолятора, однако в пятницу министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу Джоковича "в общественных интересах".

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