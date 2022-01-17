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17.01.2022 02:20
Рубрика: Спорт

Джоковича депортировали из Мельбурна

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Сегодня стартует основная сетка первого в году "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии. Но вот уже 12 дней теннисное сообщество обсуждает скандал с аннулированием визы лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, попытавшегося въехать в страну без прививки, но с сомнительным медотводом. Итог этой затянувшейся истории, в которой было много нестыковок: суд не удовлетворил апелляцию серба, его депортируют.
Новак Джокович может пропустить не только этот Australian Open. Ему должны на три года запретить въезд в страну. Фото: Getty Images Новак Джокович может пропустить не только этот Australian Open. Ему должны на три года запретить въезд в страну. Фото: Getty Images
Новак Джокович может пропустить не только этот Australian Open. Ему должны на три года запретить въезд в страну. Фото: Getty Images

К слову, абсолютно незаметно для всех прошла депортация чешской теннисистки Ренаты Ворачовой. Или Филипа Сердарушича, брата и тренера 246-й ракетки мира Хорватии Нино Сердарушича. Имена еще нескольких игроков, которым аннулировали визы из-за отсутствия прививки, даже не назывались в СМИ. Тогда почему мы так много говорим о Джоковиче? А не о Данииле Медведеве, который наравне с сербом считался одним из фаворитов Australian Open.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Карацев обыграл Маррея в финале теннисного турнире в Сиднее

Или, к примеру, об Аслане Карацеве, только что победившем в финале турнира в Сиднее и завоевавшем свой третий титул в карьере. Игроки тоже устали от постоянных расспросов журналистов на все ту же тему. Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас просто отказался комментировать скандал: "Я здесь, чтобы говорить о теннисе, а не о Новаке".

Джокович - 20-кратный чемпион "Больших шлемов", выдающееся явление в теннисе. Но в эпоху коронавируса нормы и правила безопасности должны соблюдать все, даже первые ракетки мира. Да, есть вопросы к оргкомитету турнира и Федерации тенниса Австралии: ведь опция медотвода по согласованию с руководством страны была изначально предоставлена игрокам. Но во многом в этой неприятной и выматывающей ситуации есть и вина самого Джоковича: здесь он нарушил правила Сербии по карантину после положительного теста на ковид, тут - неверно заполнил въездные документы и так далее. А ведь его высочайший статус - не только привилегия, но и ответственность.

В деле Новака Джоковича поставлена точка, и весь мир, наконец, вспомнит о теннисе

Мы понимаем, почему президент Сербии Александр Вучич так борется за теннисиста, который является спортивным символом нации. Но с таким же пониманием можно относиться и к позиции властей Австралии, которые принимали все эти решения в интересах местных жителей и по соображениям охраны здоровья.

Но сейчас дело Джоковича закрыто, и теннисные болельщики, наконец, будут следить за настоящей борьбой силы, мастерства, характера - не в суде, а на корте.

Спорт Теннис