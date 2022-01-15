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15.01.2022 14:12
Рубрика: Спорт

Карацев обыграл Маррея в финале теннисного турнире в Сиднее

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл теннисный турнир в австралийском Сиднее.

Накануне старта Открытого чемпионата Австралии на Зеленом континенте проходит ряд теннисных турниров. В Сиднее в финал пробился 28-летний россиянин Аслан Карацев, соперником которого стал бывший первый номер мирового рейтинга британец Энди Маррей.

Карацев, ставший открытием прошлого сезона именно благодаря выступлению в Австралии, с первого сета захватил инициативу. Он превосходил 34-летнего британца и уверенно выиграл - 6:3. Во втором сете россиянин снов был сильнее - 6:3.

Для Карацева эта победа стала третьей в карьере на турнирах АТР. Ранее он побеждал в Дубае и Москве.

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