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25.01.2022 15:25
Рубрика: Спорт

Фигурист Коляда пропустит ОИ в Пекине из-за положительного теста на коронавирус

Текст: Максим Домчев
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Стали известны причины,по которым фигурист Михаил Коляда был исключен из состава на Олимпиаду в Пекине.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
ОКР утвердил состав команды на Олимпийские игры в Пекине

Как сообщается на сайте Федерация фигурного катания на коньках России, решение о замене Коляды на Евгения Семененко было принято из-за положительного теста на коронавирус.

Как оказалось, несколько дней назад Коляда почувствовал недомогание, из-за чего не тренировался со своей группой.

"Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил сдал ПЦР-тест, результат которого положительный", - говорится в сообщении Федерации.

Таким образом в Пекине в мужском одиночном катании выступят Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

Спорт Олимпийские игры Спорт Фигурное катание Олимпиада в Пекине