Фигурист Коляда пропустит ОИ в Пекине из-за положительного теста на коронавирус

Стали известны причины,по которым фигурист Михаил Коляда был исключен из состава на Олимпиаду в Пекине.

Как сообщается на сайте Федерация фигурного катания на коньках России, решение о замене Коляды на Евгения Семененко было принято из-за положительного теста на коронавирус.

Как оказалось, несколько дней назад Коляда почувствовал недомогание, из-за чего не тренировался со своей группой.

"Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил сдал ПЦР-тест, результат которого положительный", - говорится в сообщении Федерации.

Таким образом в Пекине в мужском одиночном катании выступят Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко.