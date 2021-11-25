Магнус Карлсен и Ян Непомнящий готовы к борьбе за титул

Накануне в Дубае действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и претендент Ян Непомнящий (Россия), а также и организаторы матча ответили на вопросы журналистов.

Оба участника были очень серьезны, особенно когда тема касалась вопросов подготовки к матчу.

"Они хороши - и это все, что я могу сказать", - ответил Карлсен на вопрос о команде его секундантов. Непомнящий в своем ответе был солидарен с норвежцем.

"Ян агрессивнее моих предыдущих матчевых соперников, он играет быстрее других", - ответил Карлсен на просьбу сравнить Непомнящего с его противниками по прошлым матчам - Вишванатаном Анандом (Индия), Сергеем Карякиным (Россия) и Фабиано Каруаной (США).

Говоря о дружеских отношениях между игроками (в 2012 году Непомнящий работал секундантом Карлсена. - Прим. ред.), претендент заверил, что по разные стороны шахматной доски нет друзей, а есть только игроки.

А что касается волнений перед турниром, Карлсен заверил, что нервничает намного меньше. Ведь у него есть опыт предыдущих матчей чемпионата мира - 2013, 2014, 2016 и 2018 годов. Для норвежца первенство за мировое лидерство уже пятое по счету.

Но и говоря о Непомнящем, чемпион мира отметил, что у российского соперника и его команды за плечами огромный опыт с турнира претендентов, и нет сомнений, что у Яна лучшая подготовка, которая может быть к матчу.

Ранее в одном из интервью после победы Непомнящего на турнире претендентов в апреле этого года Карлсен говорил, что в Дубае его ждет не просто Ян Непомнящий, а "лучшая его версия".

В завершение пресс-конференции организаторы продемонстрировали прессе кубок, который через три недели получит победитель матча. На просьбу сфотографироваться с ценным трофеем Карлсен ответил резким отказом: "Это совершенно неуместно". Российский же претендент воздержался от комментариев и фотографироваться с кубком также не стал.

Это 57-й официальный матч за звание чемпиона мира. Он должен был состояться еще в 2020-м, но его перенесли на год из-за пандемии. Матч пройдет с 26 ноября по 16 декабря и будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени 120 минут + 60 минут после 40-го хода + 15 минут после 60-го хода до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с 61-го.

Призовой фонд матча за шахматную корону составит два миллиона евро

Игроки могут согласиться на ничью после 30-го хода черных. Победителем становится игрок, набравший 7,5 очка. Матч может закончиться досрочно.

Если этого не случится в "основное время" и счет будет 7:7, чемпион и претендент сыграют тай-брейк. Четыре быстрые партии по 25 минут каждая + 10 секунд, начиная с первого хода.

При равенстве очков будет сыграно еще до 5 мини-матчей из двух блиц-партий с контролем 5 минут + 3 секунды. Победивший в одном из мини-матчей выигрывает чемпионат.

При равенстве всех партий в быстрые шахматы и блиц будет сыграна 1 партия в "Армагеддон", в которой черным дается 4 минуты, а белым 5 минут +2 секунды на ход после 61-го хода. Для черных ничья приравнивается к победе.

Игровые дни: 1-3-я партии - 26, 27, 28 ноября, 4-5-я партии - 30 ноября и 1 декабря, 6-8-я партии - 3, 4 и 5 декабря, 9-10-я партии - 7 и 8 декабря, 11,12 и 13-я партии - 10,11 и 12 декабря, 14-я партия - 14 декабря. 15 декабря - возможный тай-брейк. 16 декабря - церемония награждения (15 декабря - при отсутствии тай-брейка). Начало всех партий в 15.30 по московскому времени.

Напомним, что на момент начала матча Непомнящий имеет положительную статистику личных встреч в классические шахматы против Карлсена - 4:1.

Отметим, что помимо трансляции на канале "Матч ТВ" в ГУМе будет устроена фан-зона. Там ход матча будет комментировать гроссмейстер Сергей Шипов, а зрители смогут пообщаться между собой.