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Рубрика: Спорт

Тренер Непомнящего Поткин: Начинать белыми - это хорошая новость

Текст: Анна Каляева (Дубай)
Тренер претендента на титул чемпиона мира по шахматам Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что начинать встречу белыми фигурами - это хорошо.
Владимир Поткин. Фото: Михаил Почуев/ТАСС Владимир Поткин. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Владимир Поткин. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В среду стало известно, что в первой партии матча за шахматную корону между обладателем титула Магнусем Ксрлсеном из Норвегии и представителем России Яном Непомнящим первым белыми будет играть претендент.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Начинать белыми - это хорошая новость, - сказал тренер претендента Владимир Поткин. - Особенно, учитывая, что сейчас нам предстоит стартовый отрезок из трех партий перед выходным днем. А теперь две из них будут белым цветом. Главная задача - войти в поединок и привыкнуть к матчевой атмосфере".

Также Поткин рассказал, что команда Непомнящего живет полностью в процессе подготовки с момента выхода на матч. А финальный трехнедельный сбор прошел в Дубае. Поэтому Непомнящий и команда полностью акклиматизировались, привыкли к местному климату и еде.

"Настрой хороший и мы полны решимости начать матч", - заверил Поткин.

Спорт Шахматы