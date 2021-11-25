Тренер Непомнящего Поткин: Начинать белыми - это хорошая новость

В среду стало известно, что в первой партии матча за шахматную корону между обладателем титула Магнусем Ксрлсеном из Норвегии и представителем России Яном Непомнящим первым белыми будет играть претендент.

"Начинать белыми - это хорошая новость, - сказал тренер претендента Владимир Поткин. - Особенно, учитывая, что сейчас нам предстоит стартовый отрезок из трех партий перед выходным днем. А теперь две из них будут белым цветом. Главная задача - войти в поединок и привыкнуть к матчевой атмосфере".

Также Поткин рассказал, что команда Непомнящего живет полностью в процессе подготовки с момента выхода на матч. А финальный трехнедельный сбор прошел в Дубае. Поэтому Непомнящий и команда полностью акклиматизировались, привыкли к местному климату и еде.

"Настрой хороший и мы полны решимости начать матч", - заверил Поткин.