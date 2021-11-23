В Дубае пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карлсеном и Непомнящим

Многократный чемпион мира Анатолий Карпов был одним из первых, кто заметил совсем юный шахматный талант Яна и помог в его развитии. Накануне матча Карлсена и Непомнящего корреспонденты "РГ" встретились с Карповым, чьи профессиональные оценки точны, выверены, не комплиментарны.

Ян Непомнящий один из немногих шахматистов в мире, у которого положительный счет в личных встречах с Карлсеном. Фото: Татьяна Андреева

Анатолий Евгеньевич, первый и вполне естественный вопрос. Как вы оцениваете шансы Яна на успех в матче? В чем его достоинства и недостатки? В каких компонентах игры наш гроссмейстер может превосходить Карлсена, а в чем уступает норвежцу?

Анатолий Карпов: Этот вопрос очень специальный, обширный, требующий тщательного анализа. Но совершенно ясно, что преимущество Магнуса в том, что он стабильнее и его нервная система не так восприимчива, как у Яна. А Непомнящий - человек очень талантливый, самобытный и в принципе может удивить. Также добавлю, что, на мой взгляд, теоретические познания у Яна гораздо шире, чем у его оппонента.

Да, Карлсен может знать различные схемы глубже. Однако сейчас в современных шахматах глубина может и не играть решающего значения с учетом новых систем информатики. Если начнется теоретическая дуэль, то эта глубина исчезнет довольно быстро. Это не то, что было раньше. Если для меня какую-либо идею можно было перевести в план и жить на нем достаточно долго - например, на одном соревновании, то сегодня все новинки разлетаются моментально. Они анализируются, и все тонкости, помогавшие раньше, исчезают практически сразу. И еще о плюсе Карлсена и минусе Яна. Непомнящему иногда не хватало нервной энергии на длинные матчи. У норвежца с этим все, как я говорил, в полном порядке.

Зато у Яна есть важный плюс - положительный счет в личных встречах с норвежцем...

Анатолий Карпов: Да, это должно добавить ему уверенности. Это один из основных моментов. Если участник матча, тем более за шахматную корону, боится своего соперника, то он не сможет выиграть.

Известно, что вы являетесь одним из "крестных" Яна в шахматах.

Спустя годы Анатолий Карпов одним из первых поздравил Яна с победой на турнире претендентов. Фото: Альберт Миннуллин

Анатолий Карпов: Да. Его, как шахматиста, воспитывал серьезный наставник - Валерий Зильберштейн, который долгое время жил в Сибири, потом переехал в Брянск, где стал тренером Яна. И это жизненная удача для Непомнящего. Тренер - очень известный, классный специалист - заложил в Яна верные идеи. Это плюс природный талант нашего претендента сработали. Ян с тренером бывали на сессиях Чернобыльской школы Анатолия Карпова, которая родилась в начале 1990-х. Мы получали хорошую финансовую помощь. Увы, потом времена изменились. Но ежегодные сессии, что сейчас проводятся в лагере "Смена", - это как раз развитие той самой школы, которая существовала до 2005 года. И Ян приезжал к нам в Тулу. Правильно, что поддержали его талант.

Среди тех, кто на это решился, - Андрей Симановский. У него родилась мечта вернуть шахматную корону в Россию. Он решил побороться за проведение турниров претендентов в Екатеринбурге.

Анатолий Карпов: И получилось. Любители шахмат должны быть ему благодарны. Еще хочу поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который оказывает здесь неоценимую помощь. На турнире претендентов в Екатеринбурге все было прекрасно организовано. Он был остановлен из-за пандемии после первого круга, затем возобновился. И тот перерыв, который возник, пошел на пользу Непомнящему. Ян смог лучше других подготовиться и выиграл турнир претендентов. Верим, что и корона вернется к нам.

Яну Непомнящему девять лет. Фото сделано на сессии Чернобыльской шахматной школы Анатолия Карпова. Фото: из личного архива Яна Непомнящего

Знаем, что перед матчем вы консультировали Яна. Удалось ли донести до него ваши идеи? И если да, то, может, поделитесь секретом - какие?

Анатолий Карпов: Будем надеяться, кое-что Ян услышал. Встреча у нас действительно была, но подробностей я не раскрою, и вы понимаете почему (улыбается).

Что скажете о всей системе розыгрыша матча за корону? Нынешний двухлетний цикл соответствует современным требованиям или очень уж короток?

Анатолий Карпов: Два года - минимум того, что должно быть для отбора. Раньше было три года и все равно считалось, что все довольно "сжато". Сейчас из-за новых регламентов партии начинаются и заканчиваются в один день, а это сокращает всю систему отбора. Меньше двух лет делать нельзя. Но скажу, что самое главное - это матч за корону. Он не должен быть коротким, и 14 партий, как сейчас, на мой взгляд, мало.

А какой формат таких матчей, по-вашему, наиболее оптимальный?

Анатолий Карпов: Всего 14 партий нынешнего матча все-таки лучше, чем 6 или 8 партий. А смысла возвращаться к затянутым матчам нет никакого. Проведение такого поединка - всегда расходы. Но если есть призовой фонд в два или три миллиона долларов, организаторы вполне могут позволить себе дать соперникам сыграть хотя бы 16 или 18 партий. Почему? Просто в матче из 14 партий ни у одного из участников нет простора для какого-либо эксперимента, а тем более для рискованных решений. Времени отыграться нет, и шахматная мысль, если хотите, становится от этого беднее.

Жаль, что уходят в прошлое супертурниры. Из таких грандов сегодня остался разве что знаменитый турнир в Вейк-ан-Зее в Нидерландах...

Анатолий Карпов: Согласен. Супертурниры - это и школа, и особый интерес. Тут еще есть и финансовый вопрос - отношения со спонсорами. Если им не оказывать должного внимания, то они уходят. Реалии таковы. А получить новых - иногда проблематично. Поэтому любые изменения должны быть продуманы и тщательно проанализированы. Иначе мы убиваем активность в шахматном мире, а это никуда не годится.

Что нужно знать о матче за корону

Матч на первенство мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом Яном Непомнящим (Россия) открывается 24 ноября. Хотя первая партия будет сыграна 26-го числа.

Поединок пройдет в Дубае вплоть до 16 декабря. Местом проведения станет Выставочный центр Дубая.

Матч за звание чемпиона мира состоит из 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го хода.

Победителем будет объявлен тот участник, который наберет 7,5 очка. В случае ничейного счета будет сыгран тай-брейк.

Призовой фонд матча составит два миллиона евро; победитель получит 60% (или 55%, если исход матча решится на тай-брейке).

Игровые дни: 26-28 ноября, 30 ноября - 1 декабря, 3-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. 15 декабря - тай-брейк (в случае необходимости). Начало всех партий в 15.30 по московскому времени.

Отметим, что, как сообщили "РГ" в Федерации шахмат России, во время матча в столичном ГУМе будет открыта студия, где любители шахмат смогут послушать комментарии гроссмейстера Сергея Шипова.

Вход свободный, но по тем же правилам, которые будут установлены в этот момент для посещения ГУМа. Единовременно в одном зале с комментатором может находиться не более 50 зрителей.

Напомним также, что норвежец Магнус Карлсен является обладателем титула чемпиона мира с 2013 года, когда он победил в матче Вишванатана Ананда (Индия). Россиянин Ян Непомнящий завоевал право на участие в матче, выиграв турнир претендентов (Екатеринбург, 2020-2021 гг.).

Подготовил Михаил Щербань