Новый стадион "Милана" и "Интера" построят к 2027 году

Два прославленных итальянских клуба "Милан" и "Интер" утвердили новый проект стадиона, который станет домашней ареной для команд вместо нынешнего Сан-Сиро.

Два года назад оба миланских клуба заявили о намерении построить новый стадион за 650 миллионов евро на месте легендарного Сан-Сиро, сооруженного в 1925 году. Из двух вариантов команды выбрали тот, что разрабатывала американцы, создавшие дизайн обновленной арены лондонского "Тоттенхэма".

Финальная версия проекта, заявленного в качестве "лучшего стадиона в Европе", будет презентована в 2022 году. Согласно утвержденному проекту, Сан-Сиро будет частично снесен после церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, а новый комплекс появится не раньше 2027 года. Арена будет иметь чисто католическое название La Cattedrale ("кафедральный собор"). На его создание архитекторов вдохновили две известные достопримечательности "северной столицы" Италии - миланский собор Дуомо и торговая галерея Виктора Эммануила II.

"Это будет миланский стадион для Милана. Он станет новой иконой города", - обещают дизайнеры. Вместимость стадиона будет меньше, чем у нынешнего - 60-65 тысяч против 80. Сильная сторона проекта - его экологичность. Согласно задумке дизайнеров, трибуны будет расположены ближе к полю, сама конструкция открыта для света и естественной вентиляции. На ней будут установлены солнечные панели, электричество будет храниться в аккумуляторных батареях, а дождевая вода будет собрана таким образом, что ее можно будет использовать повторно.

Official Statement: A new stadium for Milano ➡️ https://t.co/nzRd89RR3O



Comunicato Ufficiale: Un Nuovo Stadio per Milano ➡️ https://t.co/LHcmphv4tL#SempreMilan pic.twitter.com/CAUL8NVGp3 — AC Milan (@acmilan) December 21, 2021

В рамках строительства трансформируют и территорию, на которой располагается "Сан-Сиро". Здесь вдобавок к имеющимся 60 тысячам, появится дополнительная зеленая зона площадью 50 тысяч квадратных метров. Весь район будет предназначен только для пешеходов, а парковку, которая сейчас занимает 27 процентов от общей площади, перенесут в специально отведенную подземную зону. На территории спортивного комплекса построят рестораны и бары, появится и конструкция под названием "подиум", на которой будут располагаться все сервисные службы, включая рабочие зоны для игроков и прессы, а также всевозможные хранилища и технические помещения.

Согласно предварительным расчетам, ожидаемая прибыль от проведения домашних матчей для "Милана" и "Интера" составит по 80 миллионов евро.