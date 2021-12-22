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22.12.2021 13:35
Рубрика: Спорт

Новый стадион "Милана" и "Интера" построят к 2027 году

Текст: Нива Миракян (Рим)

Два прославленных итальянских клуба "Милан" и "Интер" утвердили новый проект стадиона, который станет домашней ареной для команд вместо нынешнего Сан-Сиро.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni
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Два года назад оба миланских клуба заявили о намерении построить новый стадион за 650 миллионов евро на месте легендарного Сан-Сиро, сооруженного в 1925 году. Из двух вариантов команды выбрали тот, что разрабатывала американцы, создавшие дизайн обновленной арены лондонского "Тоттенхэма".

Финальная версия проекта, заявленного в качестве "лучшего стадиона в Европе", будет презентована в 2022 году. Согласно утвержденному проекту, Сан-Сиро будет частично снесен после церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, а новый комплекс появится не раньше 2027 года. Арена будет иметь чисто католическое название La Cattedrale ("кафедральный собор"). На его создание архитекторов вдохновили две известные достопримечательности "северной столицы" Италии - миланский собор Дуомо и торговая галерея Виктора Эммануила II.

"Это будет миланский стадион для Милана. Он станет новой иконой города", - обещают дизайнеры. Вместимость стадиона будет меньше, чем у нынешнего - 60-65 тысяч против 80. Сильная сторона проекта - его экологичность. Согласно задумке дизайнеров, трибуны будет расположены ближе к полю, сама конструкция открыта для света и естественной вентиляции. На ней будут установлены солнечные панели, электричество будет храниться в аккумуляторных батареях, а дождевая вода будет собрана таким образом, что ее можно будет использовать повторно.

В рамках строительства трансформируют и территорию, на которой располагается "Сан-Сиро". Здесь вдобавок к имеющимся 60 тысячам, появится дополнительная зеленая зона площадью 50 тысяч квадратных метров. Весь район будет предназначен только для пешеходов, а парковку, которая сейчас занимает 27 процентов от общей площади, перенесут в специально отведенную подземную зону. На территории спортивного комплекса построят рестораны и бары, появится и конструкция под названием "подиум", на которой будут располагаться все сервисные службы, включая рабочие зоны для игроков и прессы, а также всевозможные хранилища и технические помещения.

Согласно предварительным расчетам, ожидаемая прибыль от проведения домашних матчей для "Милана" и "Интера" составит по 80 миллионов евро.

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