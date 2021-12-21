Футболист Ибрагимович пропустит последний матч "Милана" в году

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не поможет своей команде в заключительном матче в уходящем году на выезде против "Эмполи" в рамках 19-го тура чемпионата Италии.

О травме Златана накануне на пресс-конференции главный тренер "красно-черных" Стефано Пиоли. По словам специалиста, у Ибрагимовича есть проблемы с коленом. Сроки возвращения 40-летнего футболиста пока неизвестны.

Златан пропустил старт сезона из-за серьезного повреждения, после чего вернулся в строй и снова начал забивать: в 15 встречах во всех соревнованиях он отличился семь раз и установил несколько достижений. В частности, Ибрагимович третьим после Криштиану Роналду и Лионеля Месси забил в XXI веке 300 мячей в топ-5 европейских лиг.

Что касается ситуации в чемпионате Италии, то "Милан" идет на третьей строчке с 39 очками, идет вровень со вторым "Наполи" и отстает от "Интера" на четыре балла.