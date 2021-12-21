Футболист Ибрагимович пропустит последний матч "Милана" в году

Новости

Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде 21.12.2021
"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона 21.12.2021
Шейх Дубая выплатит бывшей жене более полумиллиарда долларов за развод 21.12.2021
Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества 21.12.2021
В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю 21.12.2021
"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ 21.12.2021
Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия 21.12.2021
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон” 21.12.2021
В Южной Осетии умерли двое попавших под лавину российских военных 21.12.2021
Власти ФРГ запретили зрителям посещать футбольные матчи из-за "омикрона" 21.12.2021
Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о массовом ДТП в Москве в СК 21.12.2021
Путин обсудил проект Основ госполитики по авиации 21.12.2021
Девятилетняя Алиса Теплякова "завалила" экзамен на сессии в МГУ 21.12.2021
Антитела к "омикрону" выявили у всех ревакцинированных "Спутником" 21.12.2021
В Таганроге загорелись оптовые склады с пластиком и автопокрышками 21.12.2021
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы 21.12.2021
В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей 21.12.2021
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом 21.12.2021
Более 1500 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21.12.2021
Глава Renault анонсировал мировую премьеру в России в 2022 году 21.12.2021
Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева 21.12.2021
Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств 21.12.2021
У чемпиона ОИ Соловьева после избиения диагностировали тяжелую травму головы 21.12.2021
Турчак: Законопроект об ужесточении наказания для педофилов примут весной 21.12.2021
ФНС намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов 21.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Футболист Ибрагимович пропустит последний матч "Милана" в году

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 290(8641)
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не поможет своей команде в заключительном матче в уходящем году на выезде против "Эмполи" в рамках 19-го тура чемпионата Италии.
Златан Ибрагимович. Фото: AP Photo/Antonio Calanni Златан Ибрагимович. Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Златан Ибрагимович. Фото: AP Photo/Antonio Calanni

О травме Златана накануне на пресс-конференции главный тренер "красно-черных" Стефано Пиоли. По словам специалиста, у Ибрагимовича есть проблемы с коленом. Сроки возвращения 40-летнего футболиста пока неизвестны.

Фото: Jose Mendez / EPA
"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона

Златан пропустил старт сезона из-за серьезного повреждения, после чего вернулся в строй и снова начал забивать: в 15 встречах во всех соревнованиях он отличился семь раз и установил несколько достижений. В частности, Ибрагимович третьим после Криштиану Роналду и Лионеля Месси забил в XXI веке 300 мячей в топ-5 европейских лиг.

Что касается ситуации в чемпионате Италии, то "Милан" идет на третьей строчке с 39 очками, идет вровень со вторым "Наполи" и отстает от "Интера" на четыре балла.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Милан"