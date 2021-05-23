В апреле 1975-го чемпион мира капризный американский гений Бобби Фишер отказался от матча с молодым советским гроссмейстером Анатолием Карповым. И уроженец Златоуста был провозглашен двенадцатым чемпионом мира. Такое случилось в первый и, как выяснилось, в последний раз в шахматной истории. Поздравления перемежались с пересудами. А что было бы, если... Но шахматы, как и их история, не признают сослагательности.

Беседы мои на протяжении последних 45 лет с самыми разными гроссами подтверждают вывод, к которому всем и каждому надо было бы прийти еще тогда, когда Фишер принял тяжелое решение сдать титул и уйти непобежденным. Карпов был сильнее. При вероятном равенстве сил за шахматной доской его могучий дух был тверже, вера в себя глубже. Он брал и побеждал и этим. Еще два года новый король искал встречи с Фишером, делал это, даже обходя Международную федерацию шахмат, однако Бобби, засунув к карман эксцентричность и самоуверенность, от матча уклонялся. Что-что, а эндшпили он умел просчитывать точно.

А еще, воспользуюсь здесь высоким штилем, сам Анатолий Евгеньевич понимал: за ним стоит держава. Противники, у него, как и у каждого великого, их было немало, называли Карпова продуктом советской эпохи. И вот здесь соглашусь. Он был ее частью, золотой песчинкой, страной просеянной и найденной, выпестованной, в чемпионскую огранку вставленной. Талант берегли, лучшие наставники, сначала чемпион мира Михаил Ботвинник, а потом неизменный Семен Фурман, мудро направляли, вели, да так, что против нашего Анатолия было не устоять. Ему помогали? Да. Берегли? Бесспорно. Он был не только любимцем толпы? Конечно, ведь не могло быть иначе. Он стал нашим, вошел в сознание своим, исконным, верным. И за Карпова болели горячее и сердечнее, всегда и во всех матчах больше, чем за соотечественников - тогдашних и бывших. Может, чувствовали, что никогда не предаст, не отступит.

Карпов царил целую спортивную вечность, что в больших играх встречается крайне редко. Будучи знаком с чемпионом с мая 1975-го, все же осмелюсь предположить, что одним из главных качеств Анатолия является волевая целеустремленность. Задача поставлена, и он решает ее совсем не любой ценой, а мудрым аналитическим подходом, постоянной работой, тратой собственного драгоценного времени. Я не знаю и не в силах предположить, каким образом его хватает на все. Допустим, раньше бурлила молодость, выручала физическая подготовка и теннис, помогали гены. Его любимая мама Нина Григорьевна ушла этим февралем на 102-м году жизни. А Карпов успевает все. Допустим, в Госдуме, где он представляет Тюменскую область, все схвачено и до карповского автоматизма отработано. Хотя в теперешние времена с их новыми сверхзадачами спасает только видение будущего, умение не просто предугадать, но и обязательно сделать. А Анатолий Евгеньевич возглавляет еще, страшно сказать, с начала 1980-х Советский фонд мира, ставший в 1992-м (тоже предвидение чемпиона и политика) Международной ассоциацией фондов мира.

Понятно, что открывает по всей России и по части мира шахматные школы, стремясь, чтобы шахматы стали частью детского образования. Да, это, тут нет сомнений и сомневающихся, типично его. Но когда Карпов задумал играть в шахматы с сидельцами российских тюрем, над ним подсмеивались. И гению не под силу перевоспитать зеков. А он пытается, разъезжая по тюрьмам и давая сеансы одновременной игры, облегчить жизнь оступившихся. Ослабить накал напряжения и уровень озлобления, приводящий к конфликтам. Заставить их логически мыслить, чтобы забрезжившая свобода не закончилась, как бывает, новым заключением. Пишу об этом подробно, ибо это одно их недавних деяний Карпова признала и ФИДЕ, проведя в мае международный онлайн-турнир "Шахматы для свободы", участников которого сам Анатолий Евгеньевич и наставлял, приветствовал. И не зря говорят, у него все удается, ибо уже в октябре ФИДЕ с подачи куратора программы Карпова проведет первый международный и вполне официальный чемпионат заключенных.

А сколько сделано для того, чтобы турнир претендентов ФИДЕ, выигранный нашим Яном Непомнящим, состоялся в России, и не в Москве, а в Екатеринбурге, где Анатолий Евгеньевич тщательнейше работает с местной шахматной федерацией.

Анатолий Карпов царил целую спортивную вечность, что в больших играх встречается крайне редко

Вот вам случай из 17 мая. К вручению премии "Серебряная лань", вручаемой ежегодно Федерацией спортивных журналистов России лучшим спортсменам и команде, Карпов придумал новую номинацию. Сильнейшей командой года репортеры признали чемпиона Всемирной Олимпиады-2020 шахматную сборную страны, за которую играли супруги-гроссмейстеры Екатерина Лагно и Александр Грищук. И Карпов предложил назвать приз "Семье чемпионов". В день церемонии Анатолий Евгеньевич чувствовал себя неважно, но все равно нашел способ поздравить первых обладателей трофея. Проведя генеральную репетицию, произнес прекрасный спич по включенному на полную мощь телефону. Приветствие слышали и сидящие в последнем ряду Большого зала Олимпийского комитета России.

И еще Карпов занимает пост... Но, нет, остановлюсь на этом. Молва твердит, что Анатолий Евгеньевич Карпов не допускает ошибок. Он полстолетия на виду, многими любим и всеми уважаем. Пожелаем ему лишь одного - здоровья. Остальное у него есть, а благодаря Карпову кое-что получаем и мы.