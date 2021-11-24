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24.11.2021 00:13
Рубрика: Спорт

Киевское "Динамо" проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов

Текст: Михаил Хорошилов

Футболисты киевского "Динамо" уступили мюнхенской "Баварии" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Встреча квартета E в Киеве завершилась со 2:1. На голы Роберта Левандовского и Кингсли Комана на 14-й и 42-й минутах хозяева поля ответили точным ударом Дениса Гармаша (70), который забил первый мяч украинской команды на групповом этапе в текущем розыгрыше турнира.

"Динамо" в пяти матчах набрало одно очко и расположилось на последнем месте в группе. Киевляне еще сохраняют теоретические шансы на путевку в Лигу Европы - для этого им нужно поражение "Бенфики" (сейчас в ее активе 4 балла) от "Барселоны" (6) и собственная победа над лиссабонской командой на выезде. "Бавария" (15) гарантировала себе выход в плей-офф с первого места.

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