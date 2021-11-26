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26.11.2021 17:50
Рубрика: Спорт

Россия заждалась титула чемпиона

Текст: Альберт Миннуллин
Перед самым матчем за шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусем Карлсеном и нашим Яном Непомнящим гроссмейстер Сергей Долматов побеседовал по Zoom с коллегой-гроссмейстером Владимиром Поткиным, секундантом российского претендента.
Сергей Долматов и Владимир Поткин во время беседы. Фото: Альберт Миннуллин

Сергей Долматов: Владимир, хочу вас с Яном поддержать. Не всегда в таких матчах болею за наших гроссмейстеров, иногда и за шахматиста, который мне интересен. Но сегодня я только за Яна. Мне он нравится как шахматист, как он борется, как достойно себя ведет. У вас хорошие шансы. Однако будет вам трудно, потому что встретитесь с очень эффективной машиной, исключительно сильным соперником. Магнус, безусловно, очень хорошо подготовлен. Испытание предстоит интереснейшее. И многое здесь зависит от вас. Хотя и не все: чуть-чуть и от Господа Бога. Если вы будете единой командой, если Ян сможет преодолеть сильное нервное напряжение, то, мне кажется, шансы очень хорошие. Прекрасно, что претендент не боится Карлсена. А это так важно в матче. Если испугается Карлсена хоть на секунду, то выиграть этот матч не сможет. Он должен быть уверен в себе, несмотря ни на что, абсолютно уверен.

Сергей Долматов: Все зависит от вас и чуть-чуть от Господа Бога

Раньше, когда я работал секундантом, были другое время и эпоха. Шахматы были другими, более, что ли, романтичными, многое было по-иному. Мы уделяли внимание другому. Но все равно основы остаются прежними, важно, чтобы был коллектив, который помогал бы Яну справиться со всеми проблемами. Тут очень нужна и психологическая подготовка.

Фото: Анна Каляева
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами

А на тебя, Володя, как на секунданта, ложится многое. Вот здесь ты будешь главным человеком, самое важное - дружеские отношения. Ты будешь чувствовать моменты, когда Яну будет тяжело и очень тяжело. Стараться управлять ими, ибо их надо обязательно преодолеть. И в эти моменты Ян не должен сломаться, он должен сломать соперника. А ты обязан ему в этом помочь. Даже минимальная помощь - она очень важна. И это, быть может, как раз та последняя капля, которая переполнит и перевесит. Легко в матче не сложится. Есть в песне такие слова: "Я на целый миг быстрее всех". Быть на миг быстрее - в спорте имеет громадное значение. Быстрее всех на целый миг. Ты должен быть сильнее соперника пусть на чуть-чуть. Все будет хорошо. А мы здесь будем болеть за вас. Матч будет, я уверен, очень интересен в любом случае и уж, конечно, чисто в спортивном.

Ян должен понимать, сколько же людей за него болеют и как желают его победы. Потому что Россия уже заждалась титула чемпиона.

Владимир Поткин: Сергей Викторович, благодарю. Мы уже больше недели в Дубае. Атмосфера хорошая. У нас сильная команда. Ян Непомнящий очень позитивно настроен, максимально сконцентрирован. Конечно, он понимает, что матч будет сложным. Но мы готовы, говорим об этом, настраиваемся, чтобы хорошо начать уже с первых туров.

Владимир Поткин: Ян Непомнящий очень позитивно настроен, максимально сконцентрирован

Сергей Долматов: Смотри, Володя, чтобы он не перегорел. Лишние нервы ни к чему.

Владимир Поткин: Верим, что игра пойдет. Привыкли, акклиматизировались. Все вопросы с питанием решили. Темнеет рано, и вечером, когда жара спадает, можно выйти, подышать. Ян в хорошем тонусе. Давления не чувствуем. Нормально работаем, идет обычный процесс. Для нас он привычный, естественный. Занимаемся своим делом - шахматами.

Спорт Шахматы