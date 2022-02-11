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Рубрика: Спорт

РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой, в чьей пробе было обнаружено запрещенное вещество. Об этом сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой

В заявлении агентства говорится, что в связи с тем, что Валиева является несовершеннолетней, РУСАДА инициировало расследование в отношении ее персонала. "Цель данного расследования - выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица", - сообщается в заявлении.

Также в РУСАДА подчеркнули, что причиной задержек проверки допинг-пробы Валиевой и предоставления отчетности стали случая заражения COVID-19 среди персонала в лаборатории Стокгольма.

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