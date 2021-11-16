Елена Вяльбе рассказала о трудностях подготовки к Играм-2022

Кубок мира 2021/22 по лыжным гонкам не за горами: до первой гонки осталось всего-то десять дней. Впрочем, само по себе это соревнование в нынешнем сезоне не так ценно в свете зимней Олимпиады в Пекине. Подготовке к главному старту четырехлетия и была посвящена вчерашняя пресс-конференция президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главного тренера национальной команды Елены Вяльбе.

- Мы объявим состав в середине января, - поведала Елена Валерьевна. - Будем, наверное, одними из последних. Многие команды уже заранее знают, есть виды, где квоты фамильные. Отбор будет проходить через ряд профильных гонок на Кубке мира. На сам Кубок мира задачу не ставим.

Единственный, кто освобожден от отбора - это Александр Большунов, который сейчас набирает форму после болезни и операций и возможно пропустит первые гонки Кубка мира. "Его задача - готовиться к Олимпийским играм", - подчеркнула Вяльбе.

Отбор в российскую команду в Пекин ожидается жесточайший, об этом даже говорят в других сборных. Тем более на Игры-2022 можно будет заявить лишь по восемь спортсменов каждого пола.

- У каждого спортсмена будет много соревновательных дней и много гонок. Главное, чтобы спортсмены дожили до конца и не устали. Даже три гонки одному человеку пробежать - уже непросто. Другое дело, что продержать форму с начала Игр и до конца - это уже искусство тренера, - поделилась мыслями глава ФЛГР.

Размеры сборной - не единственная головная боль при подготовке к Пекину. На трассу в Чжанцзякоу лыжники приедут практически вслепую: до Олимпиады соревнований там не предусмотрено.

- Трассу мы видели только на фото и видео, - призналась Вяльбе. - Представляем ее профиль: тягуны, длинные спуски. Вряд ли там будут скоростные гонки, рельеф всегда вносит свои поправки. Надеюсь, наши сервисеры смогут съездить туда вместе с командой по двоеборью, у которой будут там старты. Как говорится, ошибку тренера может исправить спортсмен, ошибку спортсмена может исправить тренер, а ошибку сервисера не исправит никто.

Впрочем, уже сейчас известно, что будет сокращена дистанция спринтерской трассы. Считается, что это не очень хорошо для россиян, которые больше тяготеют к дистанционным дисциплинам. Впрочем, "может и оставшиеся 1500 метров там будут такими, что всем хватит".

Что касается соперников, Вяльбе уверена, они будут все те же. У мужчин - норвежцы во главе с Йоханнесом Клэбо, у женщин в первую очередь монструозная норвежка Тереза Йохауг. Неожиданностей начальница наших лыжников не ждет. "Хотя в Пхёнчхан россияне тоже приехали аутсайдерами, а уехали с наградами".