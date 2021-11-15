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15.11.2021 13:14
Рубрика: Спорт

Вяльбе: В лыжах есть страна, которая диктует свои правила, надо быть сильнее их

Текст: Илья Соболев
Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе на пресс-конференции, посвященной подготовке к Олимпиаде-2022, рассказала о своем отношении к новым правилам при обгоне, объяснила, как скажется сокращение численности лыжных команд на Олимпийских играх, а также прокомментировала изменение спринтерской дистанции на трассе в Пекине в меньшую сторону.
Фото: Matthias Schrader/AP Фото: Matthias Schrader/AP
Фото: Matthias Schrader/AP

"К сожалению, первые старты FIS уже прошли по новым правилам. Ситуация не плачевная, но все же есть опасения. Если раньше спортсменам было абсолютно понятно, что при обгоне пока ты полностью не обошел спортсмена, ты не можешь вставать на его лыжню, то сейчас ты можешь вставать ему на лыжи при обгоне. Непонятно, кто эти правила сочинил. У нас ежегодные изменения в правилах, и мы даже написали очередное письмо, что категорически против ежегодных изменений. Даже люди, которые работают членами жюри, техническими делегатами, которые не постоянно в гонках и в жизни работают в банке или в полиции, они в смятении от постоянных поправок", - сказала Вяльбе.

Фото: Федерико Модика/РИА Новости
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При этом, по ее словам, правила не сильно изменились, но предложения, которые вносила Россия, даже не рассматривались.

"Мы знаем почему. Есть страна, которая диктует свои правила. Надо просто быть сильнее их и диктовать самим", - подчеркнула главный тренер.

"Реально на олимпийских играх невозможно расслабиться… В Сочи у нас было 12+12. С Олимпийских игр нельзя менять количество 10+10. Сейчас 8+8. И у каждого спортсмена будет много соревновательных дней и много гонок. По слухам, там снег не будет сумасшедшего скольжения. Главное, чтобы спортсмены дожили до конца и не устали. Все-таки восемь спортсменов, это маловато. Когда мы слышим про включение новых видов спорта, боимся, что у нас еще срежут парочку лыжников. Даже три гонки одному человеку пробежать - уже непросто. Другое дело, что продержать форму с начала игр и до конца - это уже искусство тренера", - считает Вяльбе.

Она отметила, что сокращение спринтерской дистанции на олимпийской дистанции - это не в нашу сторону и для мужчин, и для спринтерской эстафеты.

"Но сложно быть уверенным в чем-либо на 100 процентов. Может, там те же 1500 метров будут такими, что им всем хватит. Сокращение дистанции хорошо для норвежца Клэбо. Но в последние годы мы видели, что он уже хороший не только спринтер, но и дистанционщик. Все будут в равных условиях", - подчеркнула Вяльбе.

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