Большунов вошел в состав сборной на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Новости

Врач: Более выраженное снижение заболеваемости COVID-19 увидим в декабре 05:19
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса 05:05
Видео: Мэр Владивостока помог буксующему автомобилю заехать в гору 05:04
Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона 04:56
Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США 04:12
Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны COVID-19 04:05
ЦИК: Действующий президент Болгарии лидирует во втором туре выборов 03:30
Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после COVID-19 03:03
WP: Байден хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году 02:56
Инфекционисты: Масштабного распространения гриппа в этом сезоне не ожидается 02:08
Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве 01:40
В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса 00:56
К концу недели в центр России придет волна тепла 21.11.2021
Видео: судья увел команды с поля в матче "Лион" - "Марсель" 21.11.2021
В Москву идет сильное похолодание 21.11.2021
Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 21.11.2021
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 21.11.2021
Умерла актриса Нина Русланова 21.11.2021
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21.11.2021
Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса 21.11.2021
Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ 21.11.2021
Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей 21.11.2021
Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса 21.11.2021
Медведев не смог одержать вторую подряд победу на Итоговом чемпионате ATP 21.11.2021
Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса 21.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 04:45
Рубрика: Спорт

Большунов вошел в состав сборной на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8615)
В финском Муонио прошли отборочные гонки, по итогам которых был сформирован состав сборной России по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира.

В Руке пройдут классические спринты, классические гонки с раздельным стартом (15 км у мужчин, 10 км у женщин), а также коньковые гонки преследования (15 и 10 км). Поэтому в Муонио на первый этап Кубка мира формировались дистанционная и спринтерская группы. Главная новость: в обе попал действующий чемпион Кубка мира и чемпион мира в "разделке" Александр Большунов.

Фото: РИА Новости
Елена Вяльбе рассказала о трудностях подготовки к Играм-2022

Напомним, что подготовка к сезону у Сан Саныча, как уважительно называют лыжника в команде, получилась скомканной. Из-за запущенной кисты зуба, ушедшей в кость, уже в октябре Большунову потребовалась операция. Александр долго ждал разрешения врачей, чтобы приступить к тренировкам и готовиться к сезону начал гораздо позже остальных. Была велика вероятность, что на старты в Финляндии Большунов вообще не выйдет. На Олимпиаду Саша уже отобрался, и задача перед лыжником ставилась простая: готовиться к Пекину. По крайней мере, так говорила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Тем не менее на 15 км "классикой" Большунов вышел. "Продышаться", как говорили тренеры. Получилось неплохо: Александр занял пятое место, а на 15 км коньком и вовсе стал третьим. И это на фоне нехватки соревновательной практики, о которой упоминал старший тренер сборной Юрий Бородавко. Логично, что тренерский штаб посчитал Большунова готовым к официальным стартам.

Полностью состав команды выглядит следующим образом. Мужчины: спринт - Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных; дистанционная группа - Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных.

Женщины: спринт - Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Лилия Васильева; дистанционная группа - Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Спорт Виды спорта Зимний спорт