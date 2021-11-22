Большунов вошел в состав сборной на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

В финском Муонио прошли отборочные гонки, по итогам которых был сформирован состав сборной России по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира.

В Руке пройдут классические спринты, классические гонки с раздельным стартом (15 км у мужчин, 10 км у женщин), а также коньковые гонки преследования (15 и 10 км). Поэтому в Муонио на первый этап Кубка мира формировались дистанционная и спринтерская группы. Главная новость: в обе попал действующий чемпион Кубка мира и чемпион мира в "разделке" Александр Большунов.

Напомним, что подготовка к сезону у Сан Саныча, как уважительно называют лыжника в команде, получилась скомканной. Из-за запущенной кисты зуба, ушедшей в кость, уже в октябре Большунову потребовалась операция. Александр долго ждал разрешения врачей, чтобы приступить к тренировкам и готовиться к сезону начал гораздо позже остальных. Была велика вероятность, что на старты в Финляндии Большунов вообще не выйдет. На Олимпиаду Саша уже отобрался, и задача перед лыжником ставилась простая: готовиться к Пекину. По крайней мере, так говорила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Тем не менее на 15 км "классикой" Большунов вышел. "Продышаться", как говорили тренеры. Получилось неплохо: Александр занял пятое место, а на 15 км коньком и вовсе стал третьим. И это на фоне нехватки соревновательной практики, о которой упоминал старший тренер сборной Юрий Бородавко. Логично, что тренерский штаб посчитал Большунова готовым к официальным стартам.

Полностью состав команды выглядит следующим образом. Мужчины: спринт - Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных; дистанционная группа - Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных.

Женщины: спринт - Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Лилия Васильева; дистанционная группа - Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.