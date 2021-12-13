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Рубрика: Спорт

Экс-тренер "Зенита" обвинил Дзюбу в безразличии к клубу из-за поездки на Мальдивы

Текст: Артур Нанян
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что нападающий "сине-бело-голубых" Артем Дзюба проявил безразличие к команде, отправившись в отпуск до завершения матча питерцев с "Динамо" (1:1).
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сам Дзюба объяснил свое отсутствие на игре травмой. В то же время за несколько часов до игры в интернете появилась фотография с отдыха Артема на Мальдивах.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Семак отреагировал на фото Дзюбы на Мальдивах

"Дзюба показал, что ему все равно, кто и где будет играть. Если Семак решил, что форвард может ехать в отпуск, то это нормальная ситуация. Я хотел бы всегда видеть футболистов в команде до последнего момента, пока она играет. Но это Дзюба (смеется). Он чуть-чуть другой человек", - сказал Петржела РИА Новости.

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