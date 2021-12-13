FIA отклонила протест "Мерседеса" на итоги Гран-при Абу-Даби

Международная федерация автоспорта (FIA) решила отклонить протест команды "Мерседес" на результаты гонки Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ранее FIA отклонила первый протест "Мерседеса" на попытку представителя Нидерландов Макса Ферстаппена ("Ред Булл") обогнать британца Льюиса Хэмилтона в режиме машины безопасности. В следующем протесте "Мерседес" просила изменить итоговую классификацию гонки в соответствии с предпоследним кругом. В таком случае победителем Гран-при стал бы Хэмилтон.

"Просьба от "Мерседеса" поступила, но согласно позициям, которые участники занимали по результатам предпоследнего круга, данный шаг, по мнению стюардов, эффективно сокращает гонку ретроспективно и, следовательно, неуместен. Протест отклонен", - говорится в релизе FIA.