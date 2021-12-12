Голландец Ферстаппен стал чемпионом мира в гонках "Формулы-1"

Впервые в своей карьере голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" стал чемпионом мира в гонках "Формулы-1".

Успех к 24-летнему Ферстаппену пришел на Гран-при Абу-Даби, где он опередил представителя "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Отметим, что перед вчерашней гонкой у них было одинаковое количество очков.

В Абу-Даби вслед за Ферстаппеном финишировал Хэмилтон, а третью позицию занял испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин пропустил гонку из-за положительного теста на коронавирус. Стоит добавить, что в последней в своей карьере гонке финн Кими Райкконен из "Альфа Ромео" был вынужден сойти с дистанции. Также гонку не смогли завершить Джордж Расселл, Николя Латифи (оба - "Уильямс"), Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") и Серхио Перес ("Ред Булл").

Ферстаппен выступает в "Формуле-1" с 2015 года. Его лучшим достижением до этого было третье место в 2019-м и 2020-м. Что касается Кубка конструкторов, то восьмой раз подряд этот трофей достался "Мерседесу".