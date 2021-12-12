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12.12.2021 13:50
Рубрика: Спорт

Дзюба пропустит матч с "Динамо" из-за травмы колена

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 18-го тура против "Динамо" из-за травмы колена, сообщает championat.com.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Еще одна потеря питерской команды - Сердар Азмун. Иранского форварда не оказалось даже в заявке на сегодняшнюю игру, которую также пропустит дисквалифицированный Ярослав Ракицкий. Стартовый состав гостей выглядит следующим образом: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Малком.

В свою очередь, у "Динамо" на поле выйдут: Антон Шунин, Гильермо Варела, Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Никола Моро, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.

Напомним, что "Зенит" является лидером чемпионата, опережая "Динамо" на два очка - 39 против 37.

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