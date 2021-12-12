Дзюба пропустит матч с "Динамо" из-за травмы колена

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 18-го тура против "Динамо" из-за травмы колена, сообщает championat.com.

Еще одна потеря питерской команды - Сердар Азмун. Иранского форварда не оказалось даже в заявке на сегодняшнюю игру, которую также пропустит дисквалифицированный Ярослав Ракицкий. Стартовый состав гостей выглядит следующим образом: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Малком.

В свою очередь, у "Динамо" на поле выйдут: Антон Шунин, Гильермо Варела, Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Никола Моро, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.

Напомним, что "Зенит" является лидером чемпионата, опережая "Динамо" на два очка - 39 против 37.