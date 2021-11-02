Дзюба побил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате

Так уж получилось, что игроков ярких, нестандартных в новейшей истории нашей страны было не так много. А тех, кто постоянно забивал, - еще меньше. И все же были и есть такие форварды, которые на регулярной основе поражали ворота соперников. О них и пойдет ниже речь.
1. Артем Дзюба
Возраст: 33 года.
Клуб: "Зенит" (Санкт-Петербург).
Команды: "Спартак" (2006-2015), "Томь" (2009-2010), "Ростов" (2013-2014, 2015), "Арсенал" (2018), "Зенит" (2015 - н.в.).
Достижения: трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный победитель Суперкубка России.
Дзюба - тот человек, которого либо любят, либо ненавидят. Своим поведением, словами, игрой он никого не оставляет равнодушным. Но стоит признать, что именно на данный момент нет нападающего сильнее в российском футболе. При этом в отличие от того же Федора Смолова Артем так и не попробовал свои силы в Европе.
2. Олег Веретенников
Возраст: 51 год.
Команды: СКА (1989-1990, 2002), "Уралмаш" (1991), "Ротор" (1992-2000, 2006-2007), "Арис", Греция (2000), "Льерс", Бельгия (2000-2001), "Сокол" (2001-2002), "Лисма-Мордовия" (2003), "Уралан" (2004), "Женис", Казахстан (2004), "Иртыш", Казахстан (2007), "Астана", Казахстан (2008), "Волгоград" (2009).
Достижения: дважды серебряный призер чемпионата России, финалист Кубка России.
Веретенников запомнился прежде всего блестящими выступлениями в составе "Ротора". В составе волгоградской команды он трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны, установил рекорд по количеству забитых мячей за один клуб (141) и по голам за один сезон (25). Еще один яркий момент карьеры Веретенникова - противостояние "Ротора" с легендарным "Манчестер Юнайтед" в 1/32 финала Кубка УЕФА в 1995 году. Российская команда сенсационно прошла "красных дьяволов", а сам Веретенников забил на "Олд Траффорд" (2:2).
3. Александр Кержаков
Возраст: 38 лет.
Команды: "Зенит" (2001-2006, 2010-2017), "Севилья" (2007-2008), "Динамо" (2008-2009), "Цюрих" (2016).
Достижения: трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка страны, победитель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка и Кубка Испании, а также Кубка Швейцарии.
Пожалуй, именно Кержаков является сильнейшим нападающим России в новейшей истории. Александр не только здорово выступал в нашем чемпионате, но добился немалых успехов за границей. Хорош был форвард и в сборной России, но серьезным ударом для Александра стало непопадание в состав национальной команды на бронзовый чемпионат Европы-2008.
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Главная новость - отсутствие Артема Дзюбы. Напомним, что форвард "Зенита" попал в расширенный состав на октябрьские встречи со Словакией и Словенией, но отказался от вызова.
Полностью нынешняя заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт", Норвегия), Илья Лантратов ("Химки").
Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор").
Полузащитники: Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Данил Глебов ("Ростов").
Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Крылья Советов").