Дзюба не попал в стартовый состав на матч против "Ювентуса"

Нападающий Артем Дзюба начнет матч группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" на скамейке запасных.

Во вторник в Турине "Зенит" в рамках Лиги чемпионов встречается с местным "Ювентусом". Начало игры в 23:00 по московскому времени.

Тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдут: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Сердар Азмун.

В запасе остались Артем Дзюба и Малком.