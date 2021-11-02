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02.11.2021 22:15
Рубрика: Спорт

Дзюба не попал в стартовый состав на матч против "Ювентуса"

Текст: Максим Домчев
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Нападающий Артем Дзюба начнет матч группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" на скамейке запасных.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Во вторник в Турине "Зенит" в рамках Лиги чемпионов встречается с местным "Ювентусом". Начало игры в 23:00 по московскому времени.

Тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдут: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Сердар Азмун.

В запасе остались Артем Дзюба и Малком.

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