Дзюба не попал в стартовый состав на матч против "Ювентуса"

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Нападающий Артем Дзюба начнет матч группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" на скамейке запасных.
Во вторник в Турине "Зенит" в рамках Лиги чемпионов встречается с местным "Ювентусом". Начало игры в 23:00 по московскому времени.
Тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдут: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Сердар Азмун.
В запасе остались Артем Дзюба и Малком.