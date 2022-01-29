Пащенко стал вторым в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

Российский биатлонист Петр Пащенко завоевал серебряную медаль на проходящем в Германии чемпионате Европы по биатлону.

В субботу в Абрере прошла мужская гонка преследования на 12,5 км, стартовые позиции в которой определились по итогам спринта. Первым на старт ушел норвежец Эрленд Бьонтегорд, а вторым россиянин Никита Поршнев.

На этот раз оба спортсмена остались за пределами первой тройки. Победу одержал норвежец Сверре Дален Аспенс. С тремя промахами он показал результат 34 минуты 02,1 секунды.

Вторым финишировал россиянин Петр Пащенко, отставший от победителя на 38,1 секунды и промахнувшись пять раз.

Бронза у немца Лукаса Фрахера. Поршнев финишировал седьмым.