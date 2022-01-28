Поршнев завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

Россиянин Никита Поршнев стал серебряным призером спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону.

В пятницу на проходящем в Германии чемпионате Европы по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Лучший результат показал норвежец Эрленд Бьонтегорд. Он не допустил ни одного промаха и финишировал спустя 26 минут и 39 секунд. Второй результат показал россиянин Никита Поршнев. Не допустив промахов, он уступил 20,6 секунды.

Бронза у немецкого спортсмена Лукаса Фрачера, который на финише чуть более секунды выиграл у другого россиянина Петра Пащенко.