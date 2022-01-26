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26.01.2022 23:23
Рубрика: Спорт

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы

Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 18(8666)
Россиянка Евгения Буртасова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы по биатлону в Арбере.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Буртасова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах и финишировала с результатом 44 минуты 22,9 секунды. Второй стала Алина Стремоус из Молдавии, которая, несмотря на один промах и штрафную минуту, смогла забежать на подиум благодаря хорошей скорости на лыжне. Ее отставание составило всего 12,1 секунды. "Бронзу" выиграла еще одна россиянка Наталья Гербулова, которая также стреляла точно (+16,4). В шаге от пьедестала остановилась Виктория Сливко (+21,7; 1 штрафная минута).

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российский биатлонист Бабиков стрелял без промахов и взял "серебро"

Напомним, что ранее Антон Бабиков завоевал серебряную медаль ЧЕ в индивидуальной гонке на 20 км. Кроме того, он стал обладателем "Малого хрустального глобуса" в зачете этой дисциплины в Кубке IBU.

И Буртасова, и Бабиков не попали в основной состав сборной России на Олимпиаду. Они являются запасными.

Спорт Биатлон