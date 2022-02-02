ЦСКА уступил "Анадолу Эфесу" в домашнем матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА потерпели поражение от турецкого клуба "Анадолу Эфес" в матче Евролиги. По ходу второй половины встречи армейцы вели с разницей более десяти очков, но действующие победители турнира вырвали победу в овертайме - 99:97.

Накануне этой встречи сложилась весьма удивительная ситуация - обе команды лишились главных тренеров. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис и его визави Эргин Атаман заболели и не могли управлять игрой со скамеек запасных.

Начало встречи осталось за гостями. В какой-то момент они вели в счете в первой четверти - 21:8. Но ЦСКА все же смог сократить отставание и закончил игровой отрезок с разницей "минус 7". Вторая четверть осталась за ЦСКА, но на большой перерыв гости ушли, ведя в счете - 44:41.

Начало второй половины для ЦСКА получилось успешным - команда совершила рывок 18:0. Но при этом из-за травм лишилась сразу нескольких высоких игроков, что в итоге и отразилось на игре.

В концовке встречи от перевеса ЦСКА не осталось и следа - вперед вышли гости, но все закончилось овертаймом. За две секунды до финальной сирены гости вели 99:97, а ЦСКА в последней атаке вывел на трехочковый бросок Алексея Шведа, который промахнулся.