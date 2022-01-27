Российский биатлонист Бабиков стрелял без промахов и взял "серебро"

Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Бабиков метко стрелял на всех четырех огневых рубежах и прошел дистанцию 20 км за 51 минуту 43,7 секунды. Несмотря на ноль в графе "промахи", россиянин уступил ходом норвежцу Сверре Далену Аспенсу 11,6 секунды (51.32,1; 0). Третье место занял немец Маттиас Дорфер (+1.08,9; 0).

Напомним, что Бабиков выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Однако в состав олимпийской сборной не попал. Он является запасным на Игры в Пекине.

26 января индивидуальную гонку на 15 км пробежали женщины. За нашу команду выступали Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, Наталья Гербулова, Виктория Сливко и Анастасия Егорова. Буртасова и Шевченко также числятся запасными сборной России на Олимпиаду.