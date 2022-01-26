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26.01.2022 18:28
Рубрика: Спорт

Буртасова завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Текст: Максим Домчев
Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на 15 км на чемпионате Европы в немецком Арбере.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Она показала лучший результат, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Ее результат - 44 минуты 22,9 секунды.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

Для россиянки это "золото" стало третьим на чемпионатах Европы.

"Серебро" досталось представительнице Молдавии Алине Стремоус, проигравшей 12,1 секунды с одним промахом. "Бронза" у еще одной россиянки Натальи Гербуловой. Виктория Сливко стала четвертой.

Благодаря этой победе Буртасова завоевала малый Хрустальный глобус Кубка IBU в индивидуальных гонках. На ее счету 154 очка, у норвежки Марте Кракстад Йохансен - 109.

Спорт Биатлон