Буртасова завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на 15 км на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Она показала лучший результат, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Ее результат - 44 минуты 22,9 секунды.

Для россиянки это "золото" стало третьим на чемпионатах Европы.

"Серебро" досталось представительнице Молдавии Алине Стремоус, проигравшей 12,1 секунды с одним промахом. "Бронза" у еще одной россиянки Натальи Гербуловой. Виктория Сливко стала четвертой.

Благодаря этой победе Буртасова завоевала малый Хрустальный глобус Кубка IBU в индивидуальных гонках. На ее счету 154 очка, у норвежки Марте Кракстад Йохансен - 109.