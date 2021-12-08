Итальянский "Милан" проиграл "Ливерпулю" и вылетел из еврокубков

Лидер итальянского первенства "Милан" вылетел из Лиги чемпионов, уступив на своем поле "Ливерпулю" (1:2) в матче заключительного шестого тура группового этапа.

"Милан" набрал всего четыре очка в группе и стал худшей командой в квартете "B". Фото: Gettyimages

Чуда не произошло. Проиграв в первых трех встречах, миланцы сразу же поставили себя в крайне невыгодное положение. Да, затем были ничья с "Порту" (1:1) и даже выездная победа над "Атлетико" (1:0), но этого оказалось мало. Хотя в последнем матче футболистам Стефано Пиоли противостоял "Ливерпуль", у которого не было никакой турнирной мотивации: одержав пять побед подряд, "красные" досрочно гарантировали себе выход в плей-офф с первого места.

Как и обещал до матча главный тренер английской команды Юрген Клопп, его подопечные и не думали отбывать номер. Немецкий специалист слегка удивил всех, выпустив в стартовом составе почти всех своих звезд. Те же Садио Мане и Мохаммед Салах наверняка рассчитывали получить заслуженный отдых, но в итоге появились на поле. Египтянин и вовсе сравнял счет, побив рекорд "Ливерпуля": до него еще никто в истории клуба не забивал семь мячей в групповой стадии главного еврокубка.

В отличие от Салаха, ничего не удалось сделать главной звезде "Милана" Златану Ибрагимовичу. Вообще Лига чемпионов для шведского форварда - одна сплошная боль. Он уже в 16-й раз участвует в турнире, играл в нем с семью разными командами, в том числе в составе таких грандов, как "Интер", "Барселона", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", и ни разу не завоевал этот трофей. А ведь Ибрагимовичу уже 40 лет, и далеко не факт, что в следующем сезоне он останется в Европе.

- Мне искренне жаль Златана, впрочем, как и всех остальных ребят. Они приложили максимум усилий в концовке группового этапа, но в итоге остались ни с чем. Это обидно, - признался наставник "Милана" Стефано Пиоли. - Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мы многому научились за эти шесть встреч. Надеюсь, данный опыт пригодится нам в будущем.

Проиграв "Ливерпулю", миланцы завершили групповой этап на четвертом месте и остались без еврокубковой весны. Если говорить конкретно о Лиге чемпионов, то в последний раз "красно-черные" участвовали в плей-офф соревнований аж в 2014 году.

Ну а второе место в группе "В" занял "Атлетико", победивший в драматичной схватке на выезде "Порту" со счетом 3:1. В этом матче было все: гол с пенальти, три красные карточки, слезы одного из лучших форвардов мира Луиса Суареса после замены, потасовка с участием игроков. Но главный итог - успех мадридского клуба, который при Диего Симеоне в восьмой раз из девяти вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

- Мы целенаправленно готовились к противостоянию с "Порту". Эта игра, как и весь групповой этап, олицетворяет то, что представляет из собой "Атлетико". Наш клуб никогда не теряет веру, даже в самых сложных ситуациях, - отметил один из авторов голов в ворота португальской команды Антуан Гризманн, забивший четыре мяча в пяти встречах в Лиге чемпионов после возвращения в стан "матрасников".

Что касается остальных встреч дня, стоит отметить победу "Реала" над "Интером" (2:0), благодаря которой "королевский клуб" пробился в плей-офф с первого места в группе.

В последний раз миланцы выходили в плей-офф Лиги чемпионов в 2014 году

Параллельно в Париже один из фаворитов соревнований "ПСЖ" разгромил "Брюгге" со счетом 4:1. У хозяев по дублю оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Аргентинец забил 38-й команде в Лиге чемпионов, повторив рекорд Криштиану Роналду. Кроме того, Месси догнал по количеству голов в официальных матчах легендарного бразильца Пеле (по 757 мячей).

- Месси остается собой, он нам понадобится. Когда наступает действительно важный момент, Лео показывает фантастический уровень, - отметил Мбаппе.

Где будем смотреть

9 декабря, четверг, "Матч ТВ"

20.45 "Легия" (Польша) - "Спартак" (Россия). Прямая трансляция.

22.45 "Марсель" (Франция) - "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.

Лига Европы

В четверг решающий матч в групповой стадии Лиги Европы проведет московский "Спартак": в соперниках у "красно-белых" будет "Легия". К последнему туру команда Руя Витории подошла на второй строчке в квартете "С", имея в своем активе столько же очков, сколько и расположившийся на третьем месте итальянский "Наполи". Лидером здесь остается английский "Лестер" (восемь очков), четвертым идет "Легия" (шесть). Расклады здесь могут быть самые разные. Одно можно сказать наверняка: в случае победы спартаковцы гарантируют себе участие в плей-офф турнира.

В отличие от "красно-белых", другой российский клуб - "Локомотив" - досрочно лишился шансов на выход из группы. "Железнодорожники" замыкают таблицу группы "Е", набрав всего два очка, что на два балла меньше, чем у их сегодняшнего соперника "Марселя". Выходит, для продолжения борьбы в Лиге конференций москвичам нужно обязательно победить на "Велодроме".