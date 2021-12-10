Новости

Семин раскритиковал Николича и Гисдоля за результаты в еврокубках 21:31
Решение о проведении матча ЦСКА - "Арсенал" будет принято в день матча 21:22
Из-за птичьего гриппа Россельхознадзор ограничил поставки из Чехии 21:13
МИД: Отношения РФ и Запада подошли к критической черте 21:10
В Крыму на массовые мероприятия будут пускать по QR-кодам 21:05
Ученого Института стран СНГ депортируют из Кишинева 21:02
В Москве произошел пожар в медцентре 20:43
В Центре Гамалеи не оценили планы ЕМА сократить сроки ревакцинации 20:41
США ввели новые санкции по КНДР, КНР и Мьянме 20:00
Минстрой оценил возможность голосований жильцов через коммерческие сервисы 19:59
В МИД РФ рассказали, чем грозит втягивание Украины в НАТО 19:54
Матвиенко предложила системно обновлять трамвайные сети в регионах 19:54
Роспотребнадзор направил в ЮАР специалистов для борьбы с "омикроном" 19:42
Китай готов открыть свой рынок для российского зерна 19:40
Пересильд и Шипенко вошли в номинацию "Просто космос" рейтинга "ВКонтакте" 19:01
Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 18:34
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 18:30
Молдавия готовится запретить показ российских программ 18:30
Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться 18:20
Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом 18:08
Москва "встала" в 10-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 21:22
Рубрика: Спорт

Решение о проведении матча ЦСКА - "Арсенал" будет принято в день матча

Текст: Максим Домчев
Окончательное решение о проведении в субботу матча 18-го тура РПЛ между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом" будет принято делегатом в день матча.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что эта встреча будет перенесена на весну. По одной версии, это должно было произойти из-за установившейся в Москве морозной погоды, по другой - на этом настаивали правоохранительные органы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Тренер "Спартака" Витория отреагировал на слухи о своей отставке

Вечером 10 декабря официальный сайт ЦСКА опубликовал сообщение, в котором сообщил, что окончательное решение будет принято в день матча.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом в присутствии двух команд", - говорится в сообщении.

Но если встреча состоится, то пройдет без зрителей из-за того, что "в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом".

Если решение о проведении матча все же будет принято, стартовый свисток арбитра Игоря Панина прозвучит в 16:30.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Тульская область Тула Чемпионат России по футболу 2021/2022