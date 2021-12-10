Решение о проведении матча ЦСКА - "Арсенал" будет принято в день матча

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что эта встреча будет перенесена на весну. По одной версии, это должно было произойти из-за установившейся в Москве морозной погоды, по другой - на этом настаивали правоохранительные органы.
Вечером 10 декабря официальный сайт ЦСКА опубликовал сообщение, в котором сообщил, что окончательное решение будет принято в день матча.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом в присутствии двух команд", - говорится в сообщении.
Но если встреча состоится, то пройдет без зрителей из-за того, что "в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом".
Если решение о проведении матча все же будет принято, стартовый свисток арбитра Игоря Панина прозвучит в 16:30.