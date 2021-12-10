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10.12.2021 22:28
Рубрика: Спорт

Поздняков: На Олимпиаде наши спортсмены будут самыми стильными и красивыми

Текст: Анна Козина

Президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков рассказал о своих впечатлениях после показа формы, в которой сборная выступит на Играх-2022 в Пекине.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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- Я и раньше не сомневался, но сейчас еще больше уверился в том, что наши спортсмены будут самыми красивыми и стильными на грядущих Играх, - отметил Поздняков. - Спортсмены воспримут с большим энтузиазмом эту экипировку. Впервые в нашей практике исполком ОКР доверил атлетам финальную доработку формы, чтобы сделать ее максимально удобной и комфортной. Думаю, этот опыт будет востребован и перед Парижем-2024.

Глава ОКР также считает, что форма принесет команде удачу в Пекине.

- Надеюсь, в этой экипировке наши спортсмены выступят так же успешно, как и в Токио. Вообще это уникальный случай, когда в течение девяти месяцев состоятся и летние, и зимние Олимпийские игры.

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