Семин раскритиковал Николича и Гисдоля за результаты в еврокубках

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал Марко Николича и Маркуса Гисдоля за выступление клуба в еврокубках.

В четверг "Локомотив" проиграл "Марселю" со счетом 0:1 в заключительном матче группового турнира Лиги Европы, завершив выступление в еврокубках. После этого Юрий Семин на своей странице в Instagram раскритиковал работу двух последних тренеров клуба.

"Уважаемые Николичи, Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг Российской премьер-лиги", - написал он.

Позже Юрий Семин объяснил эти слова эмоциональным порывом.

"Для этого есть основания, есть результаты этих специалистов, которые были за эти три года", - приводит слова Семина "Чемпионат".