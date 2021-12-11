Дебютный гол 17-летнего Пиняева в РПЛ помог "Крыльям Советов" обыграть "Рубин"

Самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура РПЛ на своем поле переиграли казанский "Рубин" со счетом 2:0.

В заключительной перед зимней паузой в чемпионате России встрече самарские "Крылья Советов" принимали казанский "Рубин". Матч прошел с преимуществом хозяев, которые в итоге сумели победить - 2:0.

В первом тайме самарцы создали несколько опасных момент около ворот Юрия Дюпина. Но голкипер казанцев и неточность футболистов "Крыльев Советов" в завершающей стадии так и не позволили отличиться.

Во второй половине встречи хозяевам все же удалось воплотить преимущество в забитые мячи. На 62-й минуте Дюпин не смог спасти команду после удара Ивана Сергеева, а под занавес встречи свой первый гол в РПЛ забил 17-летний Сергей Пиняев. В роли ассистента выступил Сергеев.

Благодаря этой победе "Крылья Советов" набрали 27 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 22-мя очками располагается на десятой позиции.