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07.12.2021 07:33
Рубрика: Спорт

Овечкин показывает рекордную результативность в карьере

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд клуба по числу игр, в которых удалось набрать 40 очков.
Фото: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В ночь на вторник хоккеисты из столицы США встречались с "Анахаймом". На 14-й минуте встречи "Вашингтон" вышел вперед после гола Тома Уилсона, которому ассистировал Александр Овечкин. Для россиянина это стало 40-е очко в нынешнем сезоне. Причем набрал он его всего в 26 матчах, так результативно Овечкин не играл никогда. Также он повторил клубный рекорд Денниса Марука, который набрал 40 очков в 26 встречах.

Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Но на этом лидер "столичных" не остановился и отметился еще одним голевым пасом. "Вашингтон" в итоге победил в серии буллитов - 4:3, а капитан "столичных" свою попытку реализовал.

После 26 матчей на счету Овечкина 20 заброшенных шайб и 21 передача. Накануне Олимпиады, где должны сыграть игроки из НХЛ, такая форма одного из лидеров сборной России вселяет оптимизм.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин