Овечкин показывает рекордную результативность в карьере

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд клуба по числу игр, в которых удалось набрать 40 очков.

В ночь на вторник хоккеисты из столицы США встречались с "Анахаймом". На 14-й минуте встречи "Вашингтон" вышел вперед после гола Тома Уилсона, которому ассистировал Александр Овечкин. Для россиянина это стало 40-е очко в нынешнем сезоне. Причем набрал он его всего в 26 матчах, так результативно Овечкин не играл никогда. Также он повторил клубный рекорд Денниса Марука, который набрал 40 очков в 26 встречах.

Но на этом лидер "столичных" не остановился и отметился еще одним голевым пасом. "Вашингтон" в итоге победил в серии буллитов - 4:3, а капитан "столичных" свою попытку реализовал.

После 26 матчей на счету Овечкина 20 заброшенных шайб и 21 передача. Накануне Олимпиады, где должны сыграть игроки из НХЛ, такая форма одного из лидеров сборной России вселяет оптимизм.