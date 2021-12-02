Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменен

Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке (9 -12 декабря) отменен. Японские организаторы официально обратились к Совету ИСУ с заявлением об отмене.

Причина - закрытие границ. Новый штамм "омикрон" распространяется по миру с угрожающей скоростью. В Японии, где не без трудностей, вызванных сложнейшей эпидемиологической обстановкой, проведена летняя Олимпиада, это с полным основанием воспринимается с тревогой. Одной из причин ухода премьер-министра Суго в отставку было его трудное, даже вынужденное, решение все-таки провести Игры-2020 в Токио.

Как же обидно! Ведь в этом сезоне проведены, в отличии от прошлого, все этапы Гран-при. Россияне выступили отлично, завоевав больше всех путевок в Осаку. Команда была готова к вылету.

Напомним, что чемпионат четырех континентов, он должен был состояться в Китае, тоже отменен. ИСУ начало поиск добровольцев, которые бы взяли на себя нелегкую, но почетную ношу проведения этого турнира. И фигуристов из стран совсем не европейских пригласил к себе Таллин. Чемпионат состоится в начале января, а затем здесь же через несколько дней стартует первенство Европы.

ИСУ и на этот раз не собирается сдаваться. Есть шанс провести Гран-при конце сезона. И клич брошен. Быть может, найдутся страны, которые сумеют принять сливки мирового фигурного катания в конце этого длинного и трудного олимпийского сезона.

А пока спортсменам и поклонникам фигурного катания надо набраться терпения и все-таки надеяться: выход из положения будет найден.