Камила Валиева с тремя мировыми рекордами выиграла домашний Гран-при в Сочи

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая проводит свой первый полноценный взрослый сезон, одержала обезоруживающую победу на шестом этапе Гран-при, который в Сочи. Пятнадцатилетняя фигуристка обновила сразу три мировых достижения.

Движения Камилы Валиевой завораживают. Даже скептики и критики со временем становятся ее фанатами. Фото: Getty Images

Сначала побила рекорд в короткой программе - 87,42 балла, потом в произвольной, где исполнила три четверных прыжка и аксель в 3,5 оборота (185,29). Сумма баллов за два проката тоже поражает - 272,71.

Общая оценка, между прочим, больше, чем у победителя Гран-при России в турнире одиночников - Мориса Квителашвили из Грузии, который также тренируется в группе Этери Тутберидзе (266,33). А результат в произвольной выше, чем когда-либо получали российские фигуристы. Вот рейтинг личных рекордов наших мужчин: Дмитрий Алиев - 184,44, Михаил Коляда - 181,25, Андрей Мозалев - 179,77, Александр Самарин - 177,87, Евгений Семененко - 172,60. Конечно, до лидеров мужского одиночного катания Камиле далеко. Например, американец Нэтан Чен, сделав пять квадов в произвольной программе на ЧМ, набрал 222 балла (и 320 в сумме). В другой лиге находятся и еще один представитель США Винсент Чжоу, японцы Юдзуру Ханю, Шома Уно и Юма Кагияма. Есть много нюансов. В мужском катании коэффициент за компоненты выше, чем в женском - 2 балла против 1,6. Кроме того, в короткой программе у женщин запрещены четверные прыжки. Если заморочиться и все пересчитать, результаты могу снова удивить. Но суть сравнения не в этом. А в том, что Валиева - уникальная фигуристка, которая не только прыгает четверные и не просто выкатывает невероятно сложные элементы, она именно катается: показывает интересную хореографию, чувствует и интерпретирует музыку.

В Сочи весь пьедестал заняли россиянки. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей - Майя Хромых. У одиночников Михаил Коляда, несмотря на сорванную короткую программу и падения в произвольной, смог подняться на вторую строчку пьедестала. В парном катании "золото" у чемпионов мира Анастасии Мишиной - Александра Галлямова, "серебро" - у Дарьи Павлюченко - Дениса Ходыкина. В танцах на льду победили Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Итоги Гран-при специально для "РГ" подвела вице-чемпионка мира 2012 года, бронзовая медалистка финала Гран-при-2011, участница Олимпийских игр в Ванкувере Алена Леонова.

Алена, какое впечатление оставил прокат Камилы Валиевой?

Алена Леонова: Не могу не восхищаться ее феноменальным катанием. Соглашусь с теми, кто говорит, что непонятно, как она это делает?! Потому что она просто нереальная, ее выступление - это космос. Так что все превосходные эпитеты сегодня принадлежат ей. Пусть в каскаде с четверным тулупом был двойной сальхов вместо тройного. Но она будет добавлять. Произвольная программа "Болеро", на мой взгляд, очень удачная - и композиция, и расстановка элементов. Музыка Камилу никуда не гонит, она спокойно под нее катается: делает сложнейшие элементы и в то же время успевает выдавать актерское мастерство.

Не меньше оваций в Сочи сорвала и Лиза Туктамышева...

Алена Леонова: Лиза молодец. Рада, что она собралась и сделала все, что могла. Были помарки, но думаю, что они отшлифуются от старта к старту. Я за нее не переживаю, потому что верю, что у нее все будет хорошо.

Но ведь ей сложнее всех выдерживать конкуренцию и соперничать с более молодыми и прыгучими соперницами?

Алена Леонова: Дело в том, что она горит желанием, надеждой поехать на Олимпийские игры. Она понимает, что ей это надо, что это ее мечта, цель, и она делает для этого все возможное. Как спортсменку ее очень уважаю, побольше бы нам таких фигуристок в будущем.

Камиле Валиевой с такими космическими прокатами под силу соревноваться даже с мужчинами-одиночниками. Победитель турнира в Сочи уступил ей в оценках вчистую

В финале Гран-при выступят сразу пять россиянок. Это будет репетиция чемпионата России?

Алена Леонова: Да, можно сравнить с чемпионатом страны. Но все равно будет интересно. Думаю, и японка Каори Сакамото навяжет какую-то борьбу. Прыжки у нее хоть и не ультра-си, но контент приличный. Ее хорошо оценивают, дают надбавки, она нравится судьям. Со счетов сбрасывать японку не стоит. Она будет бороться за пьедестал.

А кто ваш фаворит в финале?

Алена Леонова: Пожалуй, Камила и Лиза. На мой взгляд, они были наиболее стабильны на протяжении всей серии Гран-при. Они были ярче всех. За ними хочется наблюдать, посмотреть на их борьбу в финале. Но главный старт сезона - это чемпионат России. В турнире наших одиночниц всегда серьезная конкуренция, борьба, нервы. А в олимпийский год особенно. На лед должны вернуться травмированные девочки - Александра Трусова и Дарья Усачева. Все силы, вся энергия будут положены на этот старт. Потом можно будет немножко выдохнуть и готовиться к основным турнирам - чемпионату Европы и, конечно, Олимпиаде.

Когда разговор заходит о наших фигуристках, никакой конкуренции не выдерживают российские одиночники. Почему у них столько срывов? И как устранить проблему?

Алена Леонова: У меня только один совет: пусть спросят у девочек, как настроиться, как собраться, чтобы откатать без ошибок. Смотришь на них на тренировке, на разминке - все делают. Выходят на старт - лажают. Парни у нас способные. Есть ребята с четырьмя квадами в программе. Но тут дело в психологии, все зависит от головы.

Кто из россиян выступит в финале Гран-при?

Финал Гран-при состоится 9-12 декабря в японской Осаке. Там выступят по шесть лучших представителей каждой дисциплины. Сборная России получила 11 мест. На втором месте по количеству квот оказалась сборная США (5), далее идут Япония (4), Китай, Франция, Канада и Италия (все - по 1).

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Мужчины: Михаил Коляда.