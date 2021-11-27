Синицина - Кацалапов выиграли Гран-при в Сочи

Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на шестом и заключительном этапе Гран-при, который проходит в Сочи.

Синицина и Кацалапов лидировали после ритм-танца и выиграли произвольную программу, набрав в сумме за два проката 211,72 балла. На пьедестал также поднялись итальянцы Шарлен Гиньяр - Марко Фабри (203,71) и канадцы Лоуренс Фурнье Бодри - Николай Соренсен (191,40).

Еще два российских дуэта расположились на шестом и восьмом местах. Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин набрали 180,93 балла, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин - 177,51 бала.

Отметим, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов пробились в финал Гран-при благодаря двум промежуточным победам - на Гран-при Японии и Гран-при России.