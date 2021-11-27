Российский фигурист Михаил Коляда вышел в финал Гран-при

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Сочи и пробился в финал серии, который состоится 9-12 декабря в Осаке.

На домашнем турнире Коляда шел четвертым после короткой программы, но выиграл произвольную, несмотря на падение с четверного сальхова и степ-аут на четверном тулупе. По сумме двух выступлений ученик Алексея Мишина набрал 264,64 балла.

Победу на Гран-при России одержал представитель Грузии Морис Квителашвили, который тренируется у Этери Тутберидзе (266,33). Третье место занял японец Казуки Томоно (264,19).

Еще два наших одиночника - Евгений Семененко (246,66) и Марк Кондратюк (231,88) - заняли шестое и восьмое места соответственно.

Коляда также выиграл серебро на этапе в Италии. Два вторых места позволили россиянину попасть в финал серии Гран-при.