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27.11.2021 15:54
Рубрика: Спорт

Российский фигурист Михаил Коляда вышел в финал Гран-при

Текст: Анна Козина
Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Сочи и пробился в финал серии, который состоится 9-12 декабря в Осаке.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На домашнем турнире Коляда шел четвертым после короткой программы, но выиграл произвольную, несмотря на падение с четверного сальхова и степ-аут на четверном тулупе. По сумме двух выступлений ученик Алексея Мишина набрал 264,64 балла.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Победу на Гран-при России одержал представитель Грузии Морис Квителашвили, который тренируется у Этери Тутберидзе (266,33). Третье место занял японец Казуки Томоно (264,19).

Еще два наших одиночника - Евгений Семененко (246,66) и Марк Кондратюк (231,88) - заняли шестое и восьмое места соответственно.

Коляда также выиграл серебро на этапе в Италии. Два вторых места позволили россиянину попасть в финал серии Гран-при.

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