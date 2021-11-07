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07.11.2021 01:10
Рубрика: Спорт

Михаил Коляда стал серебряным призером этапа Гран-при в Турине

Текст: Анна Козина
Российский фигурист Михаил Коляда выиграл серебро на Гран-при Италии, который завершился в Турине. Победу одержал японец Юма Кагияма, тройку сильнейших замкнул итальянец Даниэль Грассль.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Коляда смог подняться на пьедестал после не самой удачной короткой программы, где упал с четверного прыжка и занял четвертое место. В произвольной программе ученик Алексея Мишина исполнил три квада, в том числе один в каскаде. Хотя сольные прыжки были с помарками на приземлении, это было одно из лучших выступлений. Коляда показал второй результат и в сумме набрал 273,55 балла (92,30+181,25).

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
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Первым в произвольной программе и по сумме двух прокатов был вице-чемпион мира Кагияма, который тоже совершил камбек - взял золото после промежуточного седьмого места (278,02; 80,53+197,49). Самым стабильным на этом фоне можно назвать выступление Грассля, ставшего вторым в короткой и третьим в произвольной программе (269,00; 95,67+173,33).

Лидировавший после первого дня китаец Боян Цзинь завалил произвольный прокат и опустился на итоговое седьмое место. Россияне Петр Гуменник и Дмитрий Алиев заняли восьмое и девятое места соответственно.

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