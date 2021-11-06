Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии

Россиянка Анна Щербакова, действующая чемпионка мира по фигурному катанию, одержала победу на этапе Гран-при в Турине. На второй сточке еще одна ученица Этери Тутберидзе - 15-летняя Майя Хромых.

Анна Щербакова. Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Щербакова из-за досадной ошибки на каскаде шла только третьей после короткой программы, но выиграла произвольную, исполнив в том числе четверной флип. За свой прокат она получила 165,05 балла. Сумма за два выступления составила 236,78 очка.

Дебют Майи Хромых во взрослой серии Гран-при тоже можно признать успешным. В произвольной программе она сделала сразу два квада - четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и сольный четверной тулуп. Результат Хромых - 154,31 и 226,35 балла соответственно.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, опередившая российских одиночниц в короткой программе благодаря чистому прокату, в произвольной программе тоже выступила безошибочно, но и без элементов ультра-си. В итоге фигуристка замкнула тройку призеров, заработав 145,53 и 219,05 балла.

Еще одна представительница России Софья Самодурова, ученица Алексея Мишина, заняла седьмое место. Она с ошибкой на тройном флипе исполнила произвольную программу, получив 121,91 балла. По сумме двух выступлений Самодурова набрала 180,59 очка.