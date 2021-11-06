Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии

Новости

Еще один ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси 19:26
Первый за полтора года рейс из Москвы прибыл на Пхукет 19:02
"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу 18:56
Посол Эфиопии опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы 18:52
Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится 17:55
Дмитрий Мезенцев - о новом этапе интеграции Беларуси и России в проекте "Вопрос номер один" 17:55
Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны 17:52
Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел" 17:38
"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой" 17:18
Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике 16:47
Эксперт назвала уровень зарплат в сфере IT 16:36
Съемки второй "Черной пантеры" остановлены из-за травм главной актрисы 16:30
"И слава Богу": Певцов объяснил, почему перестал сниматься в кино 16:15
Три человека пострадали в драке в подмосковном Лыткарино 15:52
Саакашвили обвинили в планировании госпереворота в Грузии 15:44
Митрополит Иларион: Режим QR-кодов себя оправдал 15:28
Сборная России по футболу попросила Oxxxymiron перенести релиз альбома 15:25
В Баварии три пассажира получили ножевые ранения в поезде 15:13
В Кремле анонсировали встречу Путина и Аббаса 23 ноября в Москве 15:07
Актер Андрей Бурковский передумал уходить из МХТ 14:48
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток 14:47
26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 14:22
"Саманта" из "Секса в большом городе" сыграет в спин-оффе другого сериала 14:12
Лукашенко: Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников 14:07
Сенатор от Крыма оценил призыв конгрессменов к Байдену помочь Украине 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 19:06
Рубрика: Спорт

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии

Текст: Анна Козина
Россиянка Анна Щербакова, действующая чемпионка мира по фигурному катанию, одержала победу на этапе Гран-при в Турине. На второй сточке еще одна ученица Этери Тутберидзе - 15-летняя Майя Хромых.
Анна Щербакова. Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Щербакова из-за досадной ошибки на каскаде шла только третьей после короткой программы, но выиграла произвольную, исполнив в том числе четверной флип. За свой прокат она получила 165,05 балла. Сумма за два выступления составила 236,78 очка.
Фигуристка Валиева выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Дебют Майи Хромых во взрослой серии Гран-при тоже можно признать успешным. В произвольной программе она сделала сразу два квада - четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и сольный четверной тулуп. Результат Хромых - 154,31 и 226,35 балла соответственно.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, опередившая российских одиночниц в короткой программе благодаря чистому прокату, в произвольной программе тоже выступила безошибочно, но и без элементов ультра-си. В итоге фигуристка замкнула тройку призеров, заработав 145,53 и 219,05 балла.

Еще одна представительница России Софья Самодурова, ученица Алексея Мишина, заняла седьмое место. Она с ошибкой на тройном флипе исполнила произвольную программу, получив 121,91 балла. По сумме двух выступлений Самодурова набрала 180,59 очка.

Спорт Фигурное катание