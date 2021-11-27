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27.11.2021 19:01
Рубрика: Спорт

Мишина - Галлямов взяли "золото" домашнего Гран-при в Сочи

Текст: Анна Козина
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина - Александр Галлямов выиграли Гран-при России, который проходит в Сочи.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Из-за ошибки в короткой программе ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука уступили лидерство соотечественникам, бронзовым призерам чемпионата Европы Дарье Павлюченко - Денису Ходыкину. Однако сегодня Мишина - Галлямов выиграли произвольную программу (153,34) и поднялись на высшую ступеньку пьедестала с итоговой оценкой 226,98.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Павлюченко и Ходыкин заняли второе место, набрав 138,68 балла за произвольную программу и 212,59 баллов за два проката.

Третье место заняли еще одни ученики Москвиной и Минчука, дебютанты взрослого сезона Ясмина Кадырова - Иван Бальченко (124,19 и 193,58 баллов соответственно).

Мишина и Галлямов, которые уже выиграли Гран-при Японии, с двумя победами на этапах пробились в финал серии. В шестерку сильнейших спортивных пар с двумя серебряными медалями попали и Павлюченко с Ходыкиным.

Напомним, что ранее в финал Гран-при отобрались также пары Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

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