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23.12.2021 14:02
Рубрика: Спорт

Ковальчук высказался о возможном участии Овечкина в Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о реакции российских игроков НХЛ на новость о том, что они не сыграют на Олимпиаде 2022 года.
Фото: Григорий Соколов/РИА Новости Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

По словам Ковальчука, решение НХЛ стало ударом для всех хоккеистов. "Общался уже с Малкиным и Овечкиным. Надеюсь, не последняя Олимпиада, - отметил Ковальчук. - НХЛ приняла такое решение, очень много случаев сейчас в Северной Америке. Были готовы к этому. Ребята с Кубка Первого канала хорошо себя проявили", - сказал Ковальчук на пресс-конференции.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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У генерального менеджера сборной России поинтересовались, сможет ли Александр Овечкин в виде исключения и по договоренности с руководством "Вашингтона" отправиться в Пекин.

"Очень сложный вопрос. Не хотелось бы сейчас это обсуждать. Сейчас все вилами по воде писано. Считаю, что это преждевременное обсуждение", - сказал Ковальчук.

Также, по словам Ковальчука и главного тренера сборной Алексея Жамнова, точные даты начала сборов перед Олимпиадой пока не утверждены, как и список игроков, которые будут вызваны на него. Не исключено приглашение и игроков из АХЛ, в том числе вратаря Антона Худобина.

"Нам интересны все игроки, которые свободны для сборной России. Нужно всех посмотреть и со всеми пообщаться. С тем же Худобиным. Нужно будет узнать, смогут ли игроки АХЛ полететь на Олимпиаду или из-за пандемии это будет невозможно", - добавил Ковальчук.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин Олимпиада в Пекине