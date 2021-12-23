Ковальчук высказался о возможном участии Овечкина в Олимпиаде в Пекине

По словам Ковальчука, решение НХЛ стало ударом для всех хоккеистов. "Общался уже с Малкиным и Овечкиным. Надеюсь, не последняя Олимпиада, - отметил Ковальчук. - НХЛ приняла такое решение, очень много случаев сейчас в Северной Америке. Были готовы к этому. Ребята с Кубка Первого канала хорошо себя проявили", - сказал Ковальчук на пресс-конференции.

У генерального менеджера сборной России поинтересовались, сможет ли Александр Овечкин в виде исключения и по договоренности с руководством "Вашингтона" отправиться в Пекин.

"Очень сложный вопрос. Не хотелось бы сейчас это обсуждать. Сейчас все вилами по воде писано. Считаю, что это преждевременное обсуждение", - сказал Ковальчук.

Также, по словам Ковальчука и главного тренера сборной Алексея Жамнова, точные даты начала сборов перед Олимпиадой пока не утверждены, как и список игроков, которые будут вызваны на него. Не исключено приглашение и игроков из АХЛ, в том числе вратаря Антона Худобина.

"Нам интересны все игроки, которые свободны для сборной России. Нужно всех посмотреть и со всеми пообщаться. С тем же Худобиным. Нужно будет узнать, смогут ли игроки АХЛ полететь на Олимпиаду или из-за пандемии это будет невозможно", - добавил Ковальчук.