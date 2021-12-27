Дубль Мичкова не спас сборную России от поражения в первом матче МЧМ-2022

Сборная России с поражения стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. В первом матче команда Сергея Зубова уступила шведам - 3:6.

Наши активно начали матч, но пропустили первыми. Шведы реализовали первое же численное преимущество после того, как на шестой минуте на скамейку штрафников за подножку отправился Никита Новиков. Что примечательно, первый же бросок скандинавов по воротам Ярослава Аскарова оказался точным. Его автором стал Оскар Олаусон.

Россиянам о такой эффективности оставалось лишь мечтать. Недостатка в моментах у чужих ворот у подопечных Сергея Зубова не было, но забивать продолжал соперник. На 28-й минуте Симон Эдвинссон удвоил преимущество шведов, и, что самое обидное, сделал это, когда наши играли в большинстве. Вскоре уже сборной России пришлось играть в неполном составе, причем из-за удалений Павла Тютнева и Марата Хуснутдинова россияне остались втроем против пятерки "тре крунур" на 43 секунды. Выстоять не удалось: на 35-й минуте Эмиль Андре довел счет до 3:0.

Впрочем, двумя днями ранее в товарищеском матче сборная России тоже пропустила четыре шайбы подряд, а потом едва не отыгралась (0:4). Началась погоня и здесь: на 37-й минуте первую шайбу россиян на молодежном чемпионате мира-2021 забросил Федор Свечков. Во время взятия ворот клюшкой по лицу получил Никита Чибриков, но судьи решили, что момент был игровой.

Как и в матче с Канадой на третий период тренеры сборной России поменяли голкипера: место Аскарова занял Егор Гуськов. Но и ему не удалось уйти со льда "сухим". Снова наших подвела дисциплина. Два удаления подряд в самом начале 20-минутки оставили россиян в очередной раз три на пять. Полторы минуты российская команда держалась, а потом Александр Хольц все-таки пробил Гуськова - 1:4.

Впрочем, сдаваться россияне не собирались. И отличился у нашей сборной ее главный талант, 17-летний Матвей Мичков. Гол получился нестандартным. Матвей убежал от опекунов, бросил, получил подножку и вместе с шайбой въехал в ворота. Арбитры после непродолжительного видеопросмотра приняли решение гол засчитать.

Не прошло и минуты, как Мичков зажег красный свет за шведскими воротами еще раз. И снова получилось незаурядно. Никита Смирнов накинул шайбу на пятак, а Матвей по-бейсбольному переправил ее в ворота - 3:4!

И все-таки достать соперника не удалось. На 52-й минуте шведы забросили свою первую шайбу в равных составах. Бросал Теодор Нидербах, а Гуськов не выручил - 3:5. После этого россияне как-то атакующий импульс потеряли и вновь его толком не обрели. А в самой концовке "Тре крунур" поразили еще и пустые ворота - 3:6.

Следующий матч россияне проведут в ночь с 27 на 28 декабря против Швейцарии.