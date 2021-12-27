Капитан сборной Швейцарии сдал второй положительный тест перед матчем с РФ

Капитан молодежной сборной Швейцарии по хоккею Симон Кнак сдал повторный положительный тест на коронавирус и не сможет сыграть против сборной России.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Швейцарии, хоккеист не сможет принять участие в матче против сборной России, который состоится в ночь на вторник.

Кнак продолжит находиться на карантине как минимум 10 дней и не сможет помочь команде на чемпионате мира.

Швейцарская сборная также была вынуждена сидеть на карантине до 25 декабря и свой первый матч проведет после всего двух тренировок.

"Конечно, наша подготовка оказалась далека от идеальной, - сказал главный тренер команды Марко Байер. - Но мы рады, что турнир для нас начнется, и мы проведем первый матч. В непростой ситуации команда сплотится и сумеет показать себя на льду с самой лучшей стороны. Мне остается лишь сожалеть о том, что некоторые игроки не смогли принять участие в турнире из-за травм или положительных тестов на коронавирус".

Матч между сборными России и Швейцарии состоится 28 декабря в 0.30 по московскому времени.