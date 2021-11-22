ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста мира

Международная федерация футбола объявила номинантов на приз лучшего футболиста мира нынешнего года. В числе номинантов есть Лионель Месси и Криштиану Роналду. Всего в финальный шортлист вошли 10 футболистов.

Это французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, бельгиец Кевин де Брейне из "Манчестер Сити", норвежец Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии", итальянец Жоржиньо и француз Н'Голо Канте, выступающие за "Челси", поляк Роберт Левандовский из "Баварии", три игрока "ПСЖ" - француз Килиан Мбаппе, бразилец Неймар и аргентинец Лионель Месси, а также египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля".

На звание лучшего вратаря мира претендуют Аллисон Беккер из "Ливерпуля", Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ", Эдуард Менди из "Челси", Мауэль Нойер из "Баварии" и Каспер Шмейхель из "Лестера".

Претендентами на звание лучшего тренера стали Антонио Конте, Ханси Флик, Пеп Гвардиола, Роберто Манчини, Лионель Скалони, Диего Симеоне и Томас Тухель.

Награждение состоится 17 января 2022 года в онлайн-формате, а голосование завершится 10 декабря.